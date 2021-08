Hrdá Legia střídá lesk i bídu: miliarda dluh, v Evropě pět let bez skupiny

Podzim 2016, poslední účast ve skupině evropských pohárů. Mezi kontinentální elitou jí vůbec chybějí výsledky. Dluhy až k miliardě korun, jak je vypočítávají polská média. Ale pořád to jméno zní, až se stěny otřásají. Legia. Domov? Stadion Wojska Polskiego, jak hrdě říkají lidé ve Varšavě. Nejsilnější a nejúspěšnější klub Ekstraklasy.

Uplynulá dekáda patří jí. Wisla Krakov couvla ze slávy a nastoupila zase slavná Legia. Sedm titulů z devíti posledních ligových ročníků. V kádru známá jména jako Artur Boruc, Maik Nawrocki, Artur Jedrzejczyk, zraněná posila z Premier League Bartosz Kapustka a taky český střelec Tomáš Pekhart.

Mnozí z nich dnes v Edenu vyběhnou v play off Evropské ligy proti Slavii. Pro oba kluby má tenhle dvojzápas v podstatě stejný význam, pro každého ale z jiného úhlu pohledu. „Sešívaným“ se v Evropě poslední tři sezony významně dařilo, chtějí si svou úroveň udržet a k tomu i nahustit kasu.

A teď k Legii. Ta má vůči svému evropskému působení obrovský dluh. Na kontinentální scéně paběrkuje, ve skupině byla naposledy v sezoně 2016/2017, ovšem rovnou v Lize mistrů, kde zvládla v mohutné konkurenci Realu Madrid, Borussie Dortmund a Sportingu Lisabon skončit třetí a zahrát si ještě aspoň jedno vyřazovací kolo na jaře v Evropské lize proti Ajaxu.

Od té doby ani ťuk. Z předkol různých úrovní ji vykopaly celky jako Astana, Šeriff Tiraspol, lucemburské Dudelange, Karabach…

A jsme v současnosti. Majitel Dariusz Mioduski, který v klubu působil už od roku 2012 jako člen dozorčí rady, čelí neustálým otázkám polských médií na ekonomický stav klubu. Letos v dubnu uvedla televize Polsat reportáž, podle níž kumuluje Legia dluhy až do výše 170 milionů zlotých, v českých korunách jedním slovem řečeno… Miliarda.

Mioduski tuhle informaci nepopřel, odmítl ale tvrzení, že by plánoval klub prodat. „Nesmysl,“ napsal v esemesce jednomu z varšavských novinářů. Oficiálně akcie převzal před čtyřmi lety od bývalých spoluvlastníků Macieje Wandzla a Boguslawa Lesnodorského. To už byl bohatým podnikatelem a úspěšným právníkem, v mládí ale taky jako přistěhovalec v americkém Houstonu okopával zahrádky, nahazoval domovní fasády a smažil hamburgery v „mekáči“.

„Důvody enormního dluhu lze mimo jiné najít v absenci vystoupení ve skupinových fázích evropských pohárů,“ rozvíjela svou teorii Polsat. Podle jednotlivých účetních uzávěrek od sezony 2017/2018, odkdy Legia chybí v pohárech, totiž kynuly její nesplacené závazky po nižších stovkách milionů korun. Až k téhle obří, zhruba miliardové sumě.

Kvůli tomu měla Legia snižovat i svoje výdaje na tuto sezonu. Dřív běžně počítala s rozpočtem pohybujícím se i přes 150 milionů zlotých, dnes ho společnost Deloitte a Przeglad Sportowy odhaduje na přibližně 110 milionů zlotých, asi 600 milionů korun.

Nejlépe placení hráči Legie • Foto iSport.cz

Pořád je ale zdaleka nejsilnějším klubem v zemi, další v pořadí Lech Poznaň a Lechia Gdaňsk pracují přibližně s polovinou, což se dá zrovna v Polsku, kde mají televizní práva patnáctou až šestnáctou nejvyšší hodnotu na světě, docela slušně pokrýt. Kluby si dělí mezi sebe podle smlouvy s Canal+ a TVP Sport od podzimu 2019 v přepočtu víc než jednu a půl miliardy korun a bude to trvat nejméně do ročníku 2022/2023.

Další příjmy pak do Legie plynou z pravidelných solidních přestupů. Od toho má klub svoje vymakané nedávno kompletně dokončené středisko položené 27 kilometrů severozápadně od Varšavy ve vesničce Ksiaženice. Místo pro výběry od U15 výš, osm tréninkových hřišť, z toho šest s přírodní trávou, hotel a ubytovna pro žáky a dorostence, které si stahuje Legia z celé země.

Skautskou síť rozvinul klub zejména pro kluky mezi třinácti a šestnácti lety. Výcvik hráčů na přelomu žákovské a dorostenecké kategorie přinesl třeba v případě trojice Radoslawa Majeckiho, Michala Karbownika a Sebastiana Szymanskiho do kasy za uplynulé dva roky dohromady asi půl miliardy korun díky přestupům do Monaka, Brightonu a Dynama Moskva. Jsou to tři nejdražší odchody v historii Legie.

Díky svému zázemí a celkovému nastavení se dá očekávat, že i v budoucnu bude nejsilnějším pojmem a vládcem v Polsku Legia.

Jenže je čas, aby konečně získala pevnější postavení i v Evropě.

Největší hrozby Legie:

MAHIR EMRELI

24 let, útočník/Ázerbájdžán

Bilance v sezoně: 9 zápasů/3 góly

Legia ho získala teprve letos v létě jako volného hráče z Karabachu Agdam. Ázerbájdžánskému reprezentantovi přestup zatím zjevně sedl, dal tři góly v devíti soutěžních zápasech. Z Karabachu přicházel s úchvatnou bilancí 185 zápasů, 67 gólů a 24 asistencí.

JOSIP JURANOVIČ

26 let, pravý obránce/Chorvatsko

Bilance v sezoně: 8 zápasů/0 gólů

Prakticky kdykoli hrozí z pravé strany sestavy Legie finální přihrávka, gólovka. Jakmile převezme míč, umí s maximální přesností a precizností nacentrovat. Jenže už má domluvený přestup do Celtiku a trenér Czeslaw Michniewicz bude zvažovat jeho nasazení.

LUQUINHAS

24 let, ofenzivní záložník/Brazílie

Bilance v sezoně: 10 zápasů/2 góly

Fotbal se od svých sedmnácti učil v Portugalsku, rok byl v akademii Benfiky. Naplno se prosadil ale až po odchodu do Polska, Legia na něj spoléhá při vytváření šancí i při jejich proměňování. Hlavní tvůrce hry Legie použitelný ve středu zálohy i v útoku.

Kde sledovat zápas Slavia - Legia v TV? Zápas vysílá stanice O2 TV Sport. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu od 18:30 trenéra a manažera Jiřího Plíška a experta Antonína Rosu . Aktuální informace přímo z Edenu přinese reportér David Sobišek. Diváci si O2 TV mohou pořídit již za 199 Kč na 30 dní >>>

