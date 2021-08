Liga mistrů to nebude, souboj s Ferencvárosem Slavia nezvládla. Český mistr je ale pořád ve hře o druhou nejprestižnější klubovou soutěž - Evropskou ligu. Mužstvo trenéra Jindřicha Trpišovského vstupuje do play off proti Legii Varšava v utkání na domácí půdě. Vytvoří si dobrou pozici do odvety? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 19.00!