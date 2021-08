ONLINE: Legia – Slavia. Vybojují sešívaní postup do Evropské ligy?

Fotbalisté Slavie hrají odvetu play off Evropské ligy na hřišti Legie Varšava. První duel skončil nerozhodně 2:2. Dnes se rozhodne, kdo proklouzne do základní skupiny a kdo se přesune do bojů v Konferenční lize. Uspěje parta kouče Jindřicha Trpišovského? ONLINE přenos zápasu sledujte od 21 hodin na iSport.cz.