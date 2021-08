iSport podcast: Zvládne Plzeň fungovat bez pohárů? Co Slavia v KL?

Odvety play-off předkol evropských pohárů dopadly pro české týmy velmi rozporuplně. Jediný Jablonec potvrdil roli favorita, a i ve druhém utkání přejel Žilinu. Plzeň naopak nezvládla druhý zápas s CSKA Sofia a základní skupinu si potřetí v řadě nezahraje. Nezazářila ani Slavia, která hrála prakticky celý zápas v deseti, jenže ztratila vedení, neproměnila tutovky a zahraje si jenom Konferenční ligu. Co dál pro české kluby a co to znamená především pro Plzeň a Slavii? Jak ovlivní čtvrteční výsledky dění na přestupovém trhu, co musí české kluby zlepšit a nebude to nakonec celé vlastně znouzectnost?