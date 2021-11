Se Spartou v nepřátelské zóně. Hráče i novináře v Glasgow hlídá ochranka

PŘÍMO Z GLASGOW | Vykoupit se z nedělní ligové blamáže. Podat jasný důkaz, že to byl pouze jeden nepochopitelný úlet. Přiblížit se naplnění předsezonního cíle. Motivací má Sparta před dnešní očekávanou válkou s Rangers plný batoh. „Věřím, že se výkon ze zápasu se Slováckem nebude opakovat,“ ubezpečil trenér Pavel Vrba. Jeho parta potřebuje ve Skotsku bodovat, výhra by jí poslala těsně před brány jarní fáze Evropské ligy. Proti ale bude nažhavená jedenáctka v modrém. Navíc s padesáti tisíci fanoušky v zádech…

Bývá to kolorit každého venkovního utkání Sparty v evropských pohárech. Zástupci jednotlivých partnerů fasují ještě před odletem v Praze dárkovou tašku, součástí obsahu zpravidla bývá i šála.

Včera dopoledne ale na Ruzyni cestující do Glasgow nic takového v balíčku nenašli. Důvod je evidentní. Snaha o co největší anonymitu. Zkrátka na sebe příliš neupozorňovat. Letenští si moc dobře uvědomovali, že vyrazili na nepřátelské území.

I během letu zazněl ze strany klubových činovníků směrem k osazenstvu na palubě jasný apel, aby se pokud možno nepohybovali po městě na vlastní pěst a drželi se výhradně ve větších skupinách.

Součástí výpravy byla i tříčlenná ochranka, která se během celého pobytu stará o bezpečnost skupinky českých novinářů. Doprovázela je na včerejší tiskovou konferenci, dnes nebude chybět ani na utkání. Bodyguardy za zády pochopitelně mají i samotní hráči.

„Že by něco bylo extra jinak, to moc nevnímám. Tedy krom zdravé sportovní rivality. Nic jiného si nepřipouštím. My to neovlivníme, jsme tu kvůli fotbalu. To je jediné, co můžeme nějakým způsobem uchopit,“ prohlásil zkušený záložník David Pavelka.

Ano, pokud jde o hráče a realizační tým, snažili se Pražané navodit co nejnormálnější atmosféru. Takovou, ve které se Adam Hložek a spol. budou moci adekvátně připravit na klíčový zápas. Dnes večer to totiž ve Skotsku rozhodně nebude jen nějaká obyčejná bitva. Ne, tohle je pro rudé jeden ze zápasů podzimu.

Pokud ho Sparta zvládne za tři body, zatímco Bröndby současně neporazí Lyon, zajistí si postup do jarní fáze Evropské ligy. I remíza by jí ponechala v ruce hlavní triumfy. Porážka o víc než gól by naopak znamenala odsouzení pouze k boji o třetí flek a tedy propad do nižší Konferenční ligy.

„Rangers mají nového trenéra Giovanniho van Bronckhorsta, takže netušíme úplně všechno. Ale tím, že ke změně došlo už minulý týden, nový kouč už se určitě zapojil do tréninků. Osobně nečekám, že Rangers budou hrát výrazněji jinak,“ prohodil trenér Pavel Vrba.

Pro Letenské to zároveň bude test odolnosti a vnitřní síly. V paměti totiž zůstává slovácký mixér, do kterého se sparťané chytili v neděli v Uherském Hradišti a vypadli z něj s ostudným přídělem 0:4.

Teď mají možnost ukázat, že to byl pouze jednorázový výpadek. A nikoli hlubší problém, který po sérii nepřesvědčivých výkonů před listopadovou reprezentační pauzou teď zkrátka vybublal na povrch.

„Možná to bude podobný zápas jako na Slovácku. Snad se z toho poučíme. To utkání nebylo vůbec dobré, ale věřím, že se takový výkon nebude opakovat. Ale cíle máme pořád stejné, proč bychom neměli mít?“ opáčil Vrba.

Jeho svěřence čeká dnes večer na Ibrox Stadium doslova peklo. Bude vyprodáno, padesát tisíc fanoušků v ochozech. Na atmosféře se mohou podepsat i události z předchozích bitev skotského mužstva se Spartou i Slavií.

„Já politiku nedělám. Normálně se připravujeme na zápas, nevidím v tom žádný problém. V Praze na hřišti probíhalo všechno standardně,“ upozornil Vrba.

Doma Sparta brala triumf 1:0. Dnes večer by ho naléhavě potřebovala taky.