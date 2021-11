ZNÁMKOVÁNÍ Sparty: Panákův nejhorší výkon, Hancko hořel dozadu

Nebyl to pro Spartu povedený večer. Letenští ve čtvrtečním utkání Evropské ligy v Glasgow přišli o naději na postup do vyřazovací fáze, po prohře 0:2 zabojují už jen o Konferenční ligu. Jak si vedli hráči ve sledované bitvě na Ibrox Stadium? Zápas se nevyvedl Filipu Panákovi, který předvedl nejhorší výkon v dresu Sparty. Do rozjetého utkání se složitě chytal i Bořek Dočkal. Na známkování všech hráčů se podívejte v GALERII.