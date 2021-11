Vrba a první cíl Sparty: Nesplněno! Co také naznačil televizní rozhovor?

Od klubového vedení dostal jednoznačný úkol: provést Spartu skupinou Evropské ligy do její jarní části. Tuhle misi ale Pavel Vrba nesplnil, dveře se neprodyšně uzavřely čtvrteční porážkou 0:2 na půdě Rangers. „Nesplněných cílů je spousta, ale já jsem od začátku sezony říkal, že chceme hrát poháry i na jaře, a netvrdil jsem, že to musí být jen v Evropské lize,“ prohlásil letenský kouč. Zadání nadřízených ovšem znělo jasně. A Vrba na něj nedosáhl…

Byla to podivná tečka za vysoce nepovedeným zápasem. Když Pavel Vrba po porážce 0:2 na hřišti Rangers předstoupil před televizní kameru, vyšlo najevo, že nemá povědomí o tom, že je jeho mužstvo z boje o druhou postupovou příčku do jarní fáze Evropské ligy pryč.

Zvláštní to je především z toho pohledu, že střet na Ibrox Stadium měl svůj vývoj. I přes manko dvou branek nebyli Letenští v úplně neřešitelné situaci. Stačilo snížit a naděje na postup by stále žila. To ale Vrba soudě podle jeho pozápasové reakce dost možná vůbec nevěděl. Těžko tak mohl aktuálnímu stavu přizpůsobit účinnou bezprostřední strategii…

Teď už nicméně nic z toho není podstatné. Spartě se opona za Evropskou ligou definitivně zatáhla. Kýžené druhé místo je pro ni už nedosažitelné. „V tuhle chvíli nás strašně mrzí, že pro nás Evropská liga končí. Chtěli jsme o ni hrát až do posledního kola,“ prohlásil zklamaný Vrba.

Panáka je mi líto, hodnotil Vácha. Sparta není v krizi, ale má hluché místo kvůli zraněním

Zkušený kouč si tak nuceně musí udělat první červený křížek. Jeden z předsezonních cílů zůstane nesplněný. „Nesplněných cílů je spousta, ale já jsem od začátku sezony říkal, že chceme hrát poháry i na jaře, a netvrdil jsem, že to musí být jen v Evropské lize,“ chytal se Vrba záchranného lasa v podobě Konferenční ligy.

Na ni mohou Pražané stále dosáhnout. Pokud neprohrají za necelé dva týdny doma s Bröndby, bude jejich. Nikoli ovšem formou postupu, jak sparťanský trenér několikrát zopakoval. Byl by to propad do kvalitativně horší soutěže, čili spíš sestup.

Předsezonní zadání ze strany nejvyššího vedení přitom znělo naprosto zřetelně. Rudí šli do skupinové fáze s jasnou vizí, že se umístí na prvních dvou místech. Tedy na těch postupových. „Věřím, že se kluci zlepšili, posunuli a že nehledě na soupeře ve skupině půjdeme dál. Myslím si, že do jarní fáze Evropské ligy postoupíme i s osmi body,“ vyhlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Na rozdíl od Vrby bývalý hráč Arsenalu či Dortmundu osvědčil dobrou znalost počtů. Osm bodů by za aktuální konstelace skutečně k postupu mohlo stačit. Jenže Sparta má aktuálně čtyři a nejlépe se dostane na sedm. Což je málo. „Ale když se podívám na Konferenční ligu, tak tam jsou také zajímaví soupeři. Cílem bylo jaro a tu šanci pořád máme,“ bránil se Vrba.

Tuhle náplast, pokud vůbec bude, ovšem rozhodně nelze považovat za dostatečnou. Fakt je takový, že úspěšný stratég se svými svěřenci první úkol nesplnil. Zbývá ještě ten druhý – zisk mistrovského titulu a následný postup do základní skupiny Ligy mistrů. Ruku na srdce, Sparta nyní rozhodně nepůsobí jako tým, kterému by se to mělo povést.