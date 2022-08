Kouč Slovácka litoval lekce na Fenerbahce: Všechno šlo proti nám

Plány se vám začaly bortit příliš brzy, že?

„Naším cílem bylo neinkasovat v prvních dvaceti minutách. To se nepodařilo. Hlavně mě mrzí, že jsme byli v šestnáctce v přečíslení. Určitě jsme té brance mohli zabránit. Měli jsme se chovat líp a nenechat hráče vystřelit přes našich pět.“

Přesto to s vámi pak nevypadalo zle, drželi jste se soupeřem v mezihře krok. Vnímal jste to stejně?

„Po gólu jsme se osmělili, začali jsme lépe kombinovat. Už předtím jsme měli dobré akce, hlavně zleva přes Doskiho a Holzera. Je velká škoda, že těchto situací nedokážeme využít. Byly to dobré pozice, měli jsme být efektivnější. Důležitým bodem bylo zranění Havlíka ještě před poločasem a zejména gól do šatny na 2:0, který byl pro nás hodně krutý.“

Navíc se hned po pauze nechal vyloučit za ruku stoper Stanislav Hofmann…

„To rozhodlo o zápase. Vzalo to mužstvu víc sil, než jsme chtěli. Nechci hodnotit, jestli to bylo přísné vyloučení. Tu situaci jsem ještě ani neviděl a neznám přesně regule UEFA. Úplně zbytečná byla pro mě Standova první žlutá karta. Místo, abychom couvali, faulujeme. Spíš bych mu vyčítal tohle. Po vyloučení už šlo jen o to, jestli Fenerbahce přidá svou kvalitou další góly. Tady zase musím mužstvo pochválit, pracovalo úžasně. Přesto se domácím podařilo ještě jeden gól vstřelit a zaslouženě vyhráli 3:0. Pro nás je to velice cenná zkušenost. Ale myslím, že to šlo odehrát ještě lépe. Někdy jdou v zápase situace proti vám a nám se to tentokrát stalo.“

Rozhodly individuální schopnosti Lincolna Henriqueho, který měl v utkání 2+1?

„Jak říkáte. Jednou přihrával a dvakrát skóroval. Z trestného kopu to trefil nádherně přes zeď a i ten druhý gól byl velice chytrý. Ale věděli jsme, že nemáme takovou individuální kvalitu. Spoléháme spíš na týmový výkon.“

Někteří zahráli velice dobře, třeba Merchas Doski. Jiným to úplně nesedlo. Jak zhodnotíte jednotlivce?

„Na levé straně byli Merchas s Holzim (Danielem Holzerem) hodně vidět. Ale každému chyběla ještě vyšší kvalita. Ale nechci to hodnotit. Pro mě je nejvíc týmový výkon. Mně vadí, že dostaneme dva góly, když jsme v přečíslení. Jako v Brně. To by se nemělo stávat a měli bychom si na to dát pozor. Je to zase poučení do dalších zápasů a cenná zkušenost, abychom byli ještě lepší.“