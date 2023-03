Hložka a spol. čekají pracanti, co věří odepsaným. Rýsuje se duel s Hanckem

Kerem Demirbay poslal Leverkusen do vedení • Reuters

Díky výhře v Budapešti a celkově suverénnímu postupu se Leverkusen může podeváté ve své historii těšit na čtvrtfinálovou účast v některém z evropských pohárů. Adam Hložek naskočil do utkání v Maďarsku jako náhradník. Patrik Schick zůstal na marodce. Po vyřazení Monaka a Ferencvárose čeká na družinu Xabiho Alonsa mezi osmi nejlepšími celky soutěže přijatelný soupeř - Royale Union St. Gilloise z Belgie.

Aby vůbec Bayer mohl pomýšlet na čtvrtfinále, musel splnit jasný úkol. V Budapešti nepolevit a potvrdit náskok z domácího zápasu v poměru 2:0. To se nakonec neukázalo jako těžký úkol. Ferencváros totiž nekladl příliš velký odpor. Lukáš Hrádecký v brance hostů si připsal jediný zákrok. Obecně pak maďarský klub působil spíše odevzdaným dojmem. Přitom se finále letošního ročníku Evropské ligy koná právě v Budapešti, z domácích ale motivace nijak nevyzařovala.

Ani na německé straně se úplně nepočítalo s krachem, i když se Xabi Alonso snažil zachovat diplomatickou tvář před utkáním. „Ferencváros rozhodně nepodceňujeme. Má pro mě stejnou kvalitu jako Monako,“ přesvědčoval španělský kouč.

I německá média však spíše zajímal před zápasem v Budapešti i po něm nedělní zápas Leverkusenu s Bayernem Mnichov. Bude to totiž poprvé, co se Xabi Alonso postaví coby koč proti Bayernu, kde působil jako hráč. Bylo tedy patrné, že v Německu si s Ferencvárosem nikdo hlavu nelámal.

Jako by německý nezájem působil na domácí hráče, když už ve třetí minutě otevřel skóre hlavní kanonýr Farmaceutů Moussa Diaby. Jako neměcký tryskáč unikl maďarské lokálce jménem Knoester a překonal brankáře Dibusze. Ve druhé půli přišel do hry i Adam Hložek na závěrečných dvacet minut a svou pracovitostí získal míč ve středu pole a rozjel gólovou akci pro Amina Adliho. Celkové skóre obou zápasů tak vyznělo jasně 4:0 pro die Werkself a fanoušci Leverkusenu mohli upínat svůj zrak k páteční třinácté hodině, kdy se v Nyonu konal los čtvrtfinálových dvojic i pozdějšího rozdělení pro semifinále.

Losu se chopil ambasador finále a jeden z nejznámějších maďarských fotbalistů posledních let Zoltán Gera, jehož ruka byla pro Bayer, zdá se, šťastná. Vždyť Hložek a spol. klidně mohli narazit mezi osmi nejlepšími kluby Evropské ligy na Manchester United či Sevillu, která má na tuto soutěž snad patent. Namísto velkého soupeře to bude v podstatě jedna velká neznámá. St. Gilloise totiž nadále píše svou fotbalovou pohádku.

Belgický klub totiž do nejvyšší soutěže postoupil teprve v roce 2021 a hned udivoval, protože nechybělo moc a tým z bruselské čtvrti Saint-Gilles slavil na úkor favorita z Brugg tamní titul. K tomu sice nedošlo, ale vrata do pohárové Evropy se otevřela.

Ba co více, St. Gilloise i letos hrají na špici domácí soutěže a v Evropské lize už přes Union Berlín postoupili do čtvrtfinále, když předtím dokonce vyhráli základní skupiny, kde se potkali kuriózně rovněž s Unionem, ale také se švédským Malmö a Bragou z Portugalska.

V St. Gilloise se sází na hráče, kteří byli na odpis a v cestě za úspěchem se klubové vedení nebojí hledat talenty i v nižších soutěžích. Jak by jinak mohli být oporami lucemburský brankář Anthony Moris, reprezentant Madagaskaru Loïc Lapoussin či maltský kapitán Teddy Teuma.

V Nyonu se rovnou losovali i potenciální soupeři pro semifinále, na Leverkusen či St. Gilloise bude čekat lepší ze souboje Feyenoord Rotterdam vs. AS Řím. Při troše štěstí by tak na sebe mohli narazit bývalí spoluhráči ze Sparty Adam Hložek a Dávid Hancko.

Los EL pro čtvrtfinále:

Bayer Leverkusen – St. Gilloise

Feyenoord – AS Řím

Manchester United – Sevilla

Juventus – Sporting Lisabon

Los EL pro semifinále:

Leverkusen-St. Gilloise / Feyenoord-AS Řím

Manchester United-Sevilla / Juventus-Sporting