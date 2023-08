Soupeř pro Slavii? Polský azyl, kouč cestovatel a zaprášený sovětský titul

Město Luhansk leží v regionu Donbas, takže pokud nemáte klapky na očích, je vám jasné, že v této oblasti se v posledních letech řeší úplně jiné starosti než ty fotbalové. Nejprve klub přesídlil před ruskou agresí do Záporoží. Dnes hraje ukrajinskou ligu na jednom z menších stadionů v Kyjevě a evropské bitvy zavály Zorju do Lublinu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou.

Jedná se o klub s mnohem bohatší historií než uměle vytvořené Dnipro. Největší úspěch? Asi titul v sovětské lize 1972, kdy ještě pod názvem Zorja Vorošilovgrad (tak se město jmenovalo v letech 1935-58 a 1970-90) mistr nechal za sebou Dynamo Kyjev, CSKA Moskva či Dinamo Tbilisi.

Dnes je situace odlišná. Zorja se jmenuje zase Luhansk, patří mezi ambiciózní celky ukrajinské ligy, které chtějí do pohárů, ale na titul to zdaleka není. Čerstvě tým vede srbský trenér Nenad Lalatovič, který jako hráč působil v Crvene Zvezdě Bělehrad či Šachtaru Doněck. Ve svých 45 letech je ale koučem cestovatelem, protože už okusil dohromady 14 klubových adres, k tomu chvilkově působil i jako lodivod srbské dvacítky či jednadvacítky. Teprve v létě se na Ukrajinu vrátil „za lepším“.

„Toužil jsem po práci na Ukrajině. Měl jsem nabídku i ze Saúdské Arábie, ale snil jsem o návratu. Nečekal jsem, že to bude v takto pohnuté době pro celou zemi. Války se nebojím. Věřím v Ukrajinu a její armádu,“ pronesl Lalatovič v polovině července po podpisu smlouvy.

Opory Zorjy Luhansk Hráč Věk Země Pozice Nazarij Rusyn 24 let Ukrajina Útočník Arsenij Batagov 21 let Ukrajina Obránce/záložník Eduardo Guerrero 23 let Panama Útočník Igor Kyrjuchancev 27 let Ukrajina Obránce Dmytro Myšňov 29 let Ukrajina Obránce/záložník

Zatím pod jeho taktovkou Zorja prohrála dvě z prvních tří kol tamní ligy a obdržela dvakrát červenou kartu. Jak je v poslední době zvykem, kádr je složen zejména z domácích fotbalistů. Největší hvězdou je útočník Nazaryj Rusyn. Ten však nezasáhl do posledního ligového zápasu kvůli zranění. Mimo hru jsou navíc dlouhodobě brankář Dmytro Macapura a bek Oleg Dančenko.

Na pozici šest by se měl naopak pohybovat defenzivní štít Arsenij Batagov, opora ukrajinského týmu do 21 let na nedávném ME. Vepředu si bude muset slávistická obrana hledět při případné absenci Rusyna zejména panamského reprezentanta Eduarda Guerrera. Ten je společně s Brazilcem Jordanem a Srbem Petarem Mičinem jediný cizinec v jinak ukrajinském kádru.

Zorja je každopádně ostřílenějším týmem v evropských pohárech než Dnipro. Minimálně předkola některé z kontinentálních soutěží hraje klub, jehož maskotem je kočka, od sezony 2014/15. Opakovaně se pak Zorja představovala v základní skupině Evropské ligy, ale do jarní fáze se nikdy neprobojovala. Naposledy strávila celý podzim na mezinárodní scéně v ročníku 2021/22 v Konferenční lize, kterou už má ostatně jistou i nyní, pokud se Slavií padne.

První duel je na programu již 24. srpna v Praze, odveta v Polsku se uskuteční o týden později. V poslední srpnový den tak bude jasno, jakou soutěž si oba soupeři zahrají.