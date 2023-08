Priske: Moc zbrklé. Měli jsme ustát první půli. Proč začínal s Olatunjim?

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Pátý zápas se Spartou v evropském poháru, znovu bez výhry. A co víc, Letenským se po prohře 1:3 s Dinamem vzdálila základní skupina Evropské ligy. Chorvatský šampion zažehl motory a Pražané nestíhali. „Hráli přesně tak, jak jsme čekali. O to víc jsem zklamaný. Nedostali jsme se na svou úroveň,“ řekl trenér Brian Priske.

Jak hodnotíte utkání?

„Samozřejmě to není výsledek, který jsme chtěli, v Praze nás čeká těžký zápas. Viděli jsme, jakou má Dinamo kvalitu. Dali jsme gól, ale neudrželi vedení do poločasu, což by nám pomohlo. Pak jsme nebránili dobře standardky, a to samé se dá říct o třetím inkasovaném gólu.“

Budete souhlasit, že jste byli v zápase do ofenzivy příliš pasivní?

„Tím si nejsem jistý. Ale souhlasím, že jsme nepředvedli do ofenzivy náš nejlepší výkon. Hráli jsme až moc zbrkle, byla tam spousta dlouhých nákopů. Před třetím gólem jsme kvůli tomu ztratili míč, byli jsme moc roztažení a dali Dinamu šanci nás potrestat z protiútoku. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu týmu, vytvořili si několik šancí, které se daly vyřešit lépe. Určitě se nejen v tomhle ohledu musíme v odvetě zlepšit.“

Ztratili jste ve druhé půli při bránění koncentraci? Hlavně při třetím gólu?

„Dobrá otázka. Těžko říct, jestli to bylo kvůli nekoncentrovanosti. Jasné je, že jsme nedodržovali defenzivní principy. A takových situací bylo víc, ne pouze ten třetí gól. Určitě očekávám, že si v takových momentech povedeme lépe.“

Proč jste se rozhodl pro Vicora Olatunjiho místo Jana Kuchty?

„To je docela jednoduché. Hráli jsme s těmi, kteří byli stoprocentně připravení hrát.“

Překvapilo vás Dinamo?

„Vůbec ne. Útočník Petkovič i obě křídla byli vynikající, jsou to kvalitní hráči. To samé ve středu zálohy, levý obránce… Hráli přesně tak, jak jsme čekali. O to víc jsem zklamaný. Nedostali jsme se na svou úroveň. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení, protože kdybychom to ustáli do poločasu, Dinamo by se dostalo pod tlak. Mentálně jsme měli být odolnější, pohlídat si to. Pak mohla být druhá půle určitě jiná.“