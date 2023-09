Olatunji rozsekl souboj s Dinamem, ale zaujal i jinak. Kdy přijdou nůžky?

Pustil se do zdánlivě ztracené bitvy. Sok měl k míči dřív, ale on rozpálil raketové motory, vyrazil za balonem, který pak ostře poslal do sítě. Trefu proti obrovi ze Záhřebu pak oslavil ve stylu Cristiana Ronalda.

„Byla to jeho parketa. Rád se pouští do soubojů, které jsou čtyřicet na šedesát v jeho neprospěch. Je to fakt zajímavý útočník,“ upozorní expert Zdeněk Folprecht, který se s Olatunjim potkával na Kypru. Když také Nigerijec přišel v zimě do Liberce, hned se ozval, že to může být trefa. „Trošku jsem ho hypoval,“ usměje se.

Je pravda, že bylo třeba počkat. Olatunji se musel srovnat s počasím, s tréninkem na umělé trávě. V Česku se navíc rozhodně nehraje volnomyšlenkářský fotbal. „Chvíli potřeboval, což se ukázalo i ve Spartě,“ říká Folprecht.

Ano, je to tak. Třiadvacetiletý forvard se na Letné rozjíždí pomaleji. V posledních duelech však už dostává šanci, proti Dinamu dokonce na svém klasickém místu číslo 9, odkud „vystrnadil“ Jana Kuchtu.

„I když přišel poměrně pozdě v průběhu předsezonního období, adaptoval se docela rychle. Poslední týdny dělá dobré kroky, jeho úroveň stoupá,“ chválí hráče trenér Brian Priske.

V odvetě mu navíc přidal další úkoly. Olatunji se staral, aby Josip Mišič, takový záhřebský Sofyan Amrabat (Maročan, který podle všeho odchází z Fiorentiny do Manchesteru United a oslnil na mistrovství světa v Kataru), nemohl rozehrávat.

Začátek presinku Sparty v odvetě s Dinamem. Lukáš Haraslín (vlevo) a Jan Kuchta se vysunou vpřed, zatímco střední útočník Victor Olatunji se stáhne k defenzivnímu záložníkovi Josipu Mišičovi (číslo 27), jemuž brání v tom, aby se zapojil do rozehrávky. • Foto Repro / O2 TV Sport

„Hrál velkou roli. Ano, je to střelec, je důležité, aby dával góly, ale já jsem ještě šťastnější, že zapadl do týmu. Pro nás je zásadní, aby se tito hráči zapojovali také do obranné fáze,“ říká Priske. „Z rozestavení Sparty bylo jasně vidět, že tohle byla jeho role a splnil ji perfektně,“ oceňuje expert Václav Kotal.

Ostatně, pro Olatunjiho to není vlastně nic nového. I když na takhle defenzivní bázi často nepracoval, do středu zálohy se zatoulal vždy rád. Proto se s ním Folprecht potkal i při soubojích. „Je to herní útočník, rád se pomazlí s míčem,“ popisuje mistr ligy s Libercem a odchovanec Sparty.

Na Olatunjim je to znát. Udělá přešlapávačku, zidanovku, občas balon předrží. Potřebuje ho mít aspoň sem tam pod kontrolou. Například proti Kodani to bylo několikrát kontraproduktivní, a to včetně chování ve velké šanci, na druhou stranu se útočníkův projev zlepšuje. Rozhodně se stal konkurencí pro Kuchtu, jedničku na hrotu.

„Mohl by být určitě platným hráčem Sparty. Odešel jí Čvančara, který byl taky platný ve vápně. Je to i tlak na Kuchtu. Jak jsem říkal, konkurence je nejlepší způsob, aby všichni plnili, co mají, a hráli na maximum,“ míní Kotal.

To je samozřejmé, Olatunji však může dodat také dost fotbalové zábavy. Folprecht si to dobře pamatuje a nyní je na čekané… „Myslím, že by mohl skórovat nůžkami. Ve druhé lize na Kypru jich dal několik,“ vzpomíná. „V první to také často zkoušel a bylo vidět, že to umí.“ Tak kdy to přijde?