Trpišovský po Šeriffu: Oslava fotbalu. Wallem? Hledali jsme nového Lingra

Výhrou 6:0 Slavia vyrovnala svůj rekord ve skupinách EL. Tah s Mojmírem Chytilem vyšel perfektně. Byly takové plány?

„Teď před chvílí jsem o tom slyšel, klubový rekord jsme měli 7:0 se St. Josephs, ani jsme to nezjišťovali před zápasem. Je škoda, že tam nepadly ty další dvě šance, co jsme si vypracovali. Nebudu se ale rouhat, vážíme si výhry jako takové. Mojmír hrál skvěle, pomohl mu gól ze startu utkání. V poslední době měl hroznou smůlu, v Teplicích a proti Spartě mu VAR neuznal gól, teď ho branka nakopla k velice dobrému výkonu. Pomohli mu hráči z druhé vlny. Útočník je závislý na podpoře týmu, ta byla tentokrát skvělá a profitoval z toho i on.“

Conrad Wallem hrál na netypické pozici. Vládne spokojenost s jeho výkonem?

„Hrál skvěle. Rozdělil bych to na dvě části, jednak velmi dobrý výkon s míčem, za druhé pak fantastický výkon bez míče. Hledali jsme třetí článek do středu pole. Věděli jsme, že musíme mít pokryté všechny tři jejich hráče uprostřed pole. Hledali jsme takového Ondru Lingra, falešného hráče, který je pak silný v okolí pokutového území, běžecky zdatný a silný v osobních soubojích. V posledních zápasech nám chyběl hráč, který by souboje vyhrával a získával druhé míče. Řešili jsme to s ním už čtrnáct dní zpátky, říkal, že se nejlépe cítí vlevo na kraji, ale tím, že jsme na Šeriff hledali střeďáka, říkali jsme si, že mu to bude sedět, že bude spojka mezi zálohou a útokem. A byl dobrá spojka.“

Dva zápasy a šest bodů. Jak hodnotíte vstup do skupiny?

„Je snový. Je to má osmá nebo devátá účast ve skupině evropských pohárů a snad poprvé mám šest bodů. Skóre je 8:0, začátek je skvělý, vyhráli jsme venku a potvrdili to doma. Před dvojzápasem s AS Řím to pro nás je dobrá pozice, kterou budeme muset potvrzovat v dalších kolech, mohlo by nás to ale uvolnit směrem k dalšímu průběhu Evropské ligy.“

Potvrdilo se opět, že v Evropě se hraje zcela odlišný způsob fotbalu než v tuzemsku? Narážím třeba na derby či duel v Teplicích.

„Ano, po posledních dvou zápasech je to balzám, Ivan Schranz to řekl přesně. Teď jsme si zahráli fotbal, v neděli budeme zase bojovat. Ono to tak je, největší rozdíl je v pojetí fotbalu jako takového. Vypíchnu jednu věc, čistý čas se Šeriffem byl přes šedesát minut, po tom všichni voláme. Pak jsou hráči unavení na obou stranách a rodí se takovéto výkony. V Teplicích se ve druhém poločase hrálo pětadvacet minut, to je největší rozdíl. Jsou tu čtyřminutové pasáže, kdy se hraje, z čehož vznikají hezké akce. Musím pochválit rozhodčího, který pouštěl hru, nepískal kontakty rameno na rameno, pouštěl chlapské souboje. Oba týmy si za chvíli přivykly a chtěly vše ustát. Z naší strany to byla oslava fotbalu. I u soupeře ale bylo vidět, že s míčem na noze byli strašně šikovní. Výsledek byl jednoznačný, myslím si ale, že kdo si zapnul televizi nebo přišel na stadion, nelituje. Byl to úplně jiný sport než v těch posledních zápasech, které jsme odehráli. Myslím si, že i faulů bylo málo, to dělá fotbal fotbalem. Čím větší procento čistého času se hraje, tím zajímavější fotbal je.“

Co říkáte na to, jak se českým týmům letos daří v pohárech?

„Je to jen dobře pro národní koeficient, který je daleko důležitější než ten klubový. Vím, že Plzeň vyhrála venku, to není pro český tým samozřejmost. Je to další skvělý úspěch, myslím si, že to ukazuje na kvalitu české ligy. Hodně se o ní bavíme. Musíme hledat mechanismy, abychom ty evropské výkony přenesli z většího procenta do české soutěže.“

Před zápasem se Servette jste prozradil, že bude chytat Aleš Mandous a on pak udržel čisté konto. Podobně vám to teď vyšlo s Mojmírem Chytilem, prozradíte tedy, s kým vyrukujete na Liberec?

„Je to hezký rituál, ale nechám to na Evropu. Až poletíme do Říma, možná řeknu i více, ať podpořím tu pozitivní bilanci.“

Je Wallem na desítce variantou i pro českou ligu?

„Určitě je to nyní další možnost. Náš fotbal byl na desítce historicky založený, teď jsme ji v poslední době trochu hledali. Chyběl nám hráč jako Ondra Lingr nebo Nicolae Stanciu, tím, že vypadli další hráči, jsme měli potíže s tradičním rozestavením. Proto jsme ho pozměnili, sedělo nám to i do české ligy, do tlaku, abychom měli více hráčů v boxu. Proto jsme volili typy hráčů, jaké jsme volili. Wallem ale naznačuje potenciál na tomhle postu. Oscar gólový démon nikdy nebude, Zafeiris snad čísla bude mít, potřebujeme to ale hlavně od toho podhrotového hráče. Budeme se k tomu proto chtít co nejvíce vracet.“

Je pro vás zápas v Liberci ještě pořád speciální, nebo už ho berete jako běžné ligové utkání?

„Určitě ano. Všichni jsme tam začali kariéru, prožili tam kus života. Jsou tam skvělí lidé, vždy jsem o tom mluvil, že po Slavii vždy hned hledám, jak hrál Liberec. Je to pro mě speciální zápas.“

Když Christos Zafeiris dostane v záloze prostor, je skvělý. V lize ho týmy hodně brání, sedí mu Evropa více?

„Myslím si, že to je u více hráčů. Na jeho obranu musím říct dvě věci. Z jednadvacítky se nevrátil zdravý, měl a má limit v osobních soubojích. Za druhé s námi neabsolvoval celou letní přípravu, to na něj také sedlo. Není v rytmu a kvalitě, na kterou byl zvyklý, určitě to ale zase začne předvádět. Bylo skvělé hřiště, hráčům s rychlou změnou směru a ovládáním míče to hodně vyhovuje.“