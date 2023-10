Roma má Roma! Vlci spoléhají na tank. Jaké slabiny by mohla Slavia trestat?

Po čtyřech letech musí opět Jindřich Trpišovský připravit své svěřence na Romela Lukaka. Belgický tank naposledy zničil Sešívané gólem a dvěma asistencemi. I nyní je klíčový muž Josého Mourinha ve skvělé formě, když za AS Řím nasázel sedm branek v devíti startech. „Proti Slavii bude hrát. Při absencích Dybaly a Pellegriniho je pro nás takřka nepostradatelný,“ nemůže se Portugalec bez svého střelce obejít.

Šlo o životní výkon Davida Hovorky. Na San Siru dokázal slávistický elegán obrovitého útočníka zcela vymazat, díky čemuž si Slavia došla pro cennou remízu 1:1 s Interem Milán Antonia Conteho. Bez „Gadžiho“ v sestavě pak Sešívaní doma v Edenu s Nerazzurri padli 1:3 a Belgičan se podílel na všech brankách milánského týmu.

„Zahrál lépe než před dvěma měsíci v Itálii. Předvedl prvotřídní kvalitu,“ posteskl si tehdy Jindřich Trpišovský. Nyní má šanci na reparát.

Mourinho, stejně jako tehdy Conte, vychází z rozestavení 3-5-2, v němž hrotoví útočníci hrají prim. Právě jejich kvalita v této formaci rozhoduje o úspěchu mužstva.

„Jako útočník jsem nejvíce zvědavý na Lukaka. Je ohromně silný, rychlý, velmi se na konfrontaci s ním těším,“ potvrzuje Mojmír Chytil, že právě útočník s číslem 90 na zádech je tahounem AS Řím.

Ovšem i parťák Belgičana v posledních duelech, Andrea Bellotti, není žádný nazdárek. Italský reprezentant, jenž je shodně jako Lukaku ročník narození 1993, je na rozdíl od „Roma“ velice pohyblivý a nepříjemný v presinku.

Oba zkušení forvardi se náramně doplňují a navíc mají skvělou střeleckou formu, když dle metriky očekávaných branek nastřílel každý z dvojice o tři góly více, než statistika čekala.

„Jsme vděční, že můžeme hrát proti takovým hráčům,“ vyjádřil soupeři respekt Trpišovský.

Giallorossi se aktuálně vezou na vlně skvělých výsledků, když vyhráli čtyři zápasy v řadě, v nichž inkasovali pouze jediný gól. Vlky však trápí rozsáhlá marodka.

„Bez Paula Dybaly a Lorenza Pellegriniho nám chybí kreativita uprostřed hřiště. Propojení útoku se zálohou nám příliš nefunguje,“ rozebral aktuální problémy AS Řím sám Mourinho.

Přednostmi jeho týmu jsou brejky, chytří fotbalisté a fanatické prostředí na Stadio Olimpico. Když navíc soupeř překoná první vlnu napadání, stáhnou se Giallorossi do hlubokého bloku ve formaci 5-3-2, do nějž se soupeřům obtížně dostává.

Při vlastní rozehrávce pak římský tým přechází do rozestavení 4-2-2-2, kdy se stoper z nouze Bryan Cristante vytáhne na svou jinak tradiční pozici středního záložníka. Giallorossi ovšem nechodí do zbytečného rizika. Často si i pomůžou přihrávkou do Lukaka, který míč většinou sklepne agilnímu Bellottimu, jenž následně akci nadále rozvíjí.

Slabinami AS Řím jsou především brejky soupeřů a jejich standardní situace. Z nich Vlci za poslední měsíc inkasovali hned čtyřikrát. Dokáže toho Slavia využít?

AS Řím vs. Slavia 11 Odehrané zápasy 18 VVVVP VVPVR forma VVVRR 26 Vstřelené góly 37 13 Inkasované góly 10 17,6 Očekávané góly (xG) 40,9 10 Očekávané góly soupeře (xGA) 13,5 14,1/4,7 Střely na bránu 16,2/6,3 487/421 Přihrávky/přesné přihrávky 446/366 54,6 Držení míče (%) 60 49,5 Vyhrané souboje (%) 49 51,7 Vyhrané hlavičky (%) 47,9

Zdroj dat: wyscout.com, tučně vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry.

Pozn. Jsou započítány pouze zápasy v lize a evropských pohárech včetně předkol.