Evropská liga ONLINE: Betis - Aris, Coufal za West Ham. Leverkusen slaví

České fanoušky samozřejmě nejvíce zajímají zápasy Slavie a Sparty, Evropská liga dnes každopádně nabízí plnou porci 16 utkání. Letenští určitě budou bedlivě sledovat duel mezi Betisem a Arisem Limassol. Slavia po výhře nad AS Řím už mohla slavit postup v Evropské lize, Servette ale v nastavení dokonalo obrat proti Šeriffu a vyhrálo 2:1. Bayer Leverkusen je po čtyřech kolech v Evropské lize jediným týmem bez ztráty bodu. Vyhrál na půdě Karabachu 1:0 díky penaltě v nastavení. West Ham s Vladimírem Coufalem v základu a Tomášem Součkem na lavičce čeká domácí duel proti Olympiakosu. ONLINE přenosy z těchto zápasů sledujte na iSport.cz.

Fotbalisté Bayeru Leverkusen jsou po čtyřech kolech v Evropské lize jediným týmem bez ztráty bodu. Lídr bundesligy vyhrál na půdě Karabachu 1:0 díky penaltě, kterou v nastaveném čase proměnil Nigerijec Victor Boniface. Po třech výhrách v předchozích kolech ztratily neporazitelnost AS Řím i FC Liverpool.

Karabach je na domácí půdě těžkým oříškem, dodneška tady držel sérii 13 zápasů v evropských pohárech bez porážky. Ani Leverkusen, do jehož branky se stejně jako v předchozích kolech EL postavil Matěj Kovář, dlouho nemohl najít recept. Mezi tyčemi domácích čaroval ruský gólman Luněv, který byl loni náhradníkem právě v Leverkusenu.

Jenže pět minut před koncem se zranil a Gugešašvili, který ho vystřídal, čisté konto neudržel. Z penalty nařízené za ruku ho překonal Boniface. Adam Hložek se na hřiště dostal jen na poslední minutu a Patrik Schick, který před dvěma týdny proti stejnému soupeři odehrál půlhodinu, je opět na marodce.

Fotbalisté Toulouse minule na Anfield Road prohráli 1:5, ale v odvetě si vedli mnohem lépe. Nejprve Nor Dönnum obral o míč váhajícího řeckého obránce Tsimikase a poslal je do vedení. Trenér Liverpoolu Klopp šetřil některé opory, tři z nich včetně nejlepšího střelce Salaha hned po přestávce nasadil do hry, ale místo vyrovnání přišel druhý gól z kopačky Nizozemce Dallingy.

Pak sice naděje hostů oživila vlastní branka venezuelského záložníka Cásserese, jenže vzápětí hned po svém příchodu na hřiště po další chybě obrany zvýšil Kamerunec Magri na 3:1. Portugalec Jota zápas zdramatizoval, v nastavení se hosté dokonce radovali z vyrovnávací branky, ale ta nebyla uznána, protože Quansah si pomohl rukou.

Ajax Amsterodam v domácí lize po angažování nového trenéra, bývalého reprezentanta Johna van 't Schipa, už díky dvěma výhrám opustil poslední příčku, ale na Evropu to stále nestačí. Doma s Brightonem prohrál 0:2. Domácí se v úvodu dožadovali penalty, ale videorozhodčí jim nedal za pravdu. Vzápětí dal gól na druhé straně Španěl Fati, který se proti Ajaxu zapsal mezi střelce i doma. Adingra z Pobřeží slonoviny výhru pojistil a Brighton je při své premiéře na evropské scéně na nejlepší cestě do vyřazovací fáze.

Hráči Servette Ženeva si ve skupině G, kterou vede Slavia, připsali první výhru. Přitom zápas v Tiraspolu pro ně nezačal dobře, domácí Šeriff, který po debaklu v Edenu vyměnil trenéra, vedl 1:0 zásluhou kamerunského útočníka Mbekeliho. Ale hostům patřil finiš, šest minut před koncem vyrovnali a gólem z penalty v nastavení výsledek otočili. Hráči moldavského týmu nepříznivý vývoj neunesli a dva z nich uviděli červenou kartu.

LASK Linec získal první body v soutěži díky výhře nad belgickým Unionem St.Gilloise 3:0. Pomohl k ní v nastavení prvního poločasu hlavičkou po rohovém kopu Ukrajinec Talovjerov, který je v Linci na hostování ze Slavie. Hosté jsou sice díky sedmizápasové vítězné šňůře doma v čele ligové tabulky, ale v Evropské lize se jim po druhé porážce postup hodně vzdálil.

Izraelský klub Maccabi Haifa byl dodneška jediný týmem v soutěži bez vstřelené branky, ale v utkání s Villarrealem nulu na kontě smazal. Postaral se o to přesnou hlavičkou senegalský obránce Seck. Šanci vyrovnat měl Trigueros, ale neproměnil penaltu. Vítěz Evropské ligy z roku 2021 však přece jen odpor soupeře zlomil a zvítězil 2:1. Vzhledem ke konfliktu v Izraeli se hrálo na neutrální půdě v kyperské Larnace, oba soupeři se střetnou ještě 6. prosince v odloženém utkání ve Španělsku.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Fabiański – Coufal, Mavropanos, Akird, Palmieri – Benrahma, Ward-Prowse, Álvarez, Paquetá – Kudus, Bowen. Hosté: Paschalakis – Rodinei, Porozo, Retsos, Ortega – Hezze, Alexandropoulos, Camara – Podence, Jovetić, Fortunis. Náhradníci Domácí: Aréola, Anang, Antonio, Cornet, Cresswell, Fornals, Ings, Johnson, Kehrer, Mubama, Ogbonna, Souček Hosté: Tzolakis, Papadoudis, Biel, Carvalho, El Arabi, al-Kaabí, Iborra, Masouras, Ntoi, Quini, Scarpa, Solbakken Karty Domácí: Álvarez, Kudus Hosté: Podence Rozhodčí Jug – Žunič, Vidali Stadion London Stadium, Londýn

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Iglesias Hosté: Sestavy Domácí: Bravo – Ruibal, Pezzella, Roca, A. Vinícius – W. Carvalho, Guardado (C) – Henrique, Rodri, Ezalzúlí – Iglesias. Hosté: Vaná (C) – Yago, Brorsson, Urošević, Cajú – Szöke, Struski – Mayambela, Y. Gomis, Montnor – Babicka. Náhradníci Domácí: Bellerín, Diao, Fékir, Fernández, García, Isco, Miranda, Pérez, Rodríguez, Vieites, José Hosté: Bengtsson, Brown, Dimitriou, Chrysostómou, Kokorin, Moucketou-Moussounda, Sofroníou, Špoljarić, Stępiński Rozhodčí Al Hakim – Klyver, Wilde Stadion Estadio Benito Villamarín (Sevilla)

Skupina A

Skupina B

Ajax Amsterdam - Brighton 0:2 (0:1)

Branky: 15. Fati, 53. Adingra.

21:00 AEK Atény - Olympique Marseille

Skupina C

Skupina D

Skupina E

LASK Linec - Saint-Gilloise 3:0 (2:0)

Branky: 24. Horvath z pen. 45.+4 Talovjerov, 77. Zulj.

Toulouse - Liverpool 3:2 (1:0)

Branky: 36. Dönnum. 58. Dallinga, 76. Magri - 74. Cásseres vlastní, 89. Jota.

Skupina F

Rennes - Panathinaikos Atény 3:1 (1:1)

Branky: 9. Rieder, 65. I. Salah, 70, Blas z pen. - 34. Joannidis. ČK: 33. Belocian (Rennes).

Maccabi Haifa - Villarreal 1:2 (1:0)

Branky: 32. Seck - 83. Baena, 87. Sörloth.

Skupina G

Slavia Praha - AS Řím 2:0 (0:0) - Více čtěte ZDE >>>

Branky: 50. Jurečka, 74. Masopust.

Servette Ženeva - Šeriff Tiraspol 2:1 (0:1)

Branky: 84. Rouiller, 90. Bedia z pen. - 13. Mbekeli. ČK: 90.+1 Zohouri, 90.+8 Kiki (oba Šeriff).

Skupina H

Karabach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Branka: 90.+4 Boniface z pen.

21:00 Häcken - Molde.