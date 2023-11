Slavia drží v Tiraspolu trumfy. Začíná gólový hon s Římany o osmifinále

Slavii a AS Řím dělí před pátým zápasem skupiny G v Evropské lize minimální rozdíl. Bodů mají stejně, Pražany ale dostává do pole position rozdíl ve skóre, který je lepší o tři branky. Nyní čeká „sešívané“ zápas v Tiraspolu a úkol je jasný – přivézt tři body, nepřijít o tříbrankový polštář a přiblížit se přímému postupu do osmifinále.

Když Slavia po matném, až duchem nepřítomném výkonu padla na Stadio Olimpico, zdálo se, že o prvním místě ve skupině je rozhodnuto. Za dva týdny ale přišlo velké vykoupení. Eden zažil legendární evropskou noc a Pražané se po výhře 2:0 nad AS Řím vrátili zpátky do čela skupiny G. Nervydrásající souboj o první místo tak pokračuje.

Proč je pro slávisty tak důležitý? Po zavedení Konferenční ligy totiž druhá největší evropská soutěž změnila formát a první místo už neznamená „jen“ přijatelnějšího soupeře do vyřazovací fáze, ale postup přímo do osmifinále. Vidina přeskočení úvodního eliminačního kola uvnitř Slavie hodně rezonuje. „Láká nás to maximálně. Nemáme se za co skrývat, je to náš cíl,“ připouští Lukáš Provod.

Druhé místo by klub s velkou pravděpodobností odsoudilo k utkání se soupeřem spadlým z Ligy mistrů, obralo o odměnu půl milionu euro (asi 12 milionů korun) a navíc zhustilo program. „Když skončíme na prvním místě, odpadne nám na jaře jeden dvojzápas, i tahle motivace musí kluky hnát,“ říká asistent Jaroslav Köstl, který v Tiraspolu opět zastoupí Jindřicha Trpišovského.

První kolo vyřazovací fáze se hraje 15 února, jen pár dní po začátku jarní sezony, zatímco osmifinále začíná až druhý týden v březnu. Slávisté by výrazně ušetřili síly a také nervy, že hned druhý ostrý start po zimním soustředění může být proti těžkému evropskému soupeři.

„Po venkovním zápase s AS Řím jsme si přáli, abychom to měli opět ve vlastních rukou. Skončit před takovým gigantem by byl zápis do historie,“ říká Kostl.

Situace je ale taková, že Slavia to stále ve vlastních rukou nemá. O pořadí rozhodují body, skóre a poté nastřílené góly, a dokud po trávnících běhá Lukaku a spol., nic nezaručuje, že AS Řím nemá na poslední dvě kola přichystanou pořádnou kanonádu. Oproti Slavii si musí Italové vylepšit skóre o čtyři góly, nyní hrají venku se Servette a v posledním kole doma se Šeriffem. Který v Edenu dostal kanára…

Rozebíhá se tak zajímavá hra kdo z koho. Trpišovského parta se v příštích zápasech nebude ohlížet jen na „jestli“ ale i na „o kolik“. Mise číslo jedna je zvládnout utkání Tiraspolu, zvláštním městě v Podněstří, kde jsou těmi nejhezčími budovami většinou hotely nebo kasina, a které má i vlastní měnu. „Žádné peníze jsme si nerozměňovali, šli jsme se jen na procházku vyvětrat,“ usmíval se Provod na tiskové konferenci.

Moldavský celek od výprasku 0:6, který schytal na začátku týdnu v Edenu, neprohrál v lize ani jeden zápas, nový trenér Roman Pilipčuk změnil dezolátní stav obrany, která od té doby udržela v šesti z devíti zápasů nulu. O šanci na postup do vyřazovací fáze už ale tým přišel, když v minulém kole podlehl Servette 1:2. Podepsala se pod to i vyloučení stoperů Armela Zohouriho a Gabyho Kikiho, kteří tak proti Slavii nebudou k dispozici.

Přesto by se nemělo očekávat, že Moldavané zápas odchodí, stále ještě mají šanci proklouznout ze třetího místa do Konferenční ligy. „Připravujeme se stejně poctivě jako na první utkání, bude to o dost těžší než v Praze. Výsledek z prvního zápasu byl zavádějící, vyšlo nám všechno,“ upozorňuje Provod. Vysoká výhra by se ale hodila. Nechť gólový hon začne!