Schick slavil gól s doktory. Alonso: Potřebujeme jeho kvalitu a osobnost

Má za sebou hodně emotivní moment. Patrik Schick oslavil druhý útěk z marodky za poslední měsíc vstřeleným gólem. Leverkusenu pojistil výhru nad švédským Häckenem (2:0) a popostrčil ho do osmifinále Evropské ligy. Český útočník tak prožil dvojnásobnou radost a po brance objal klubové doktory, s nimiž v tomto kalendářním roce strávil dost času. „Pěkná chvíle pro nás všechny,“ líčil trenér Xabi Alonso.

Leverkusen bleskově zveřejnil na sociálních sítích fotografii, jak se Patrik Schick objímá u střídačky s členy realizačního týmu. K tomu připojil trefný komentář: „Kdo tady krájí cibuli?“

Ano, český reprezentant prožil skutečně emotivní moment. Kdyby uronil slzu, není se čemu divit. Proti Häckenu dal první gól od letošního února. „Jsem nesmírně šťastný,“ radoval se Schick.

Do zápasu naskočil po hodině hry ze střídačky a stačilo mu jen něco přes deset minut, aby po další vynucené pauze zahlásil: „Haló, jsem tady! Počítejte se mnou.“

Proti Häckenu potvrdil ofenzivní kvalitu. Ve vápně pohotově placírkou usměrnil do branky přízemní centr z pravé strany. Leverkusenu tím pojistil výhru nad švédským týmem a současně první místo ve skupině i postup do osmifinále Evropské ligy.

„Potřebujeme jeho kvalitu a osobnost. Jako každý je pro nás velmi důležitým hráčem,“ liboval si trenér Xabi Alonso.

U Schicka po gólu propukla obrovská radost. Možná i úleva. Okamžitě se rozeběhl k lavičce bundesligového celku, kde hledal členy lékařského týmu. Dva z nich objal. Po zádech ho plácal také Alonso. „Jsem moc rád, že jsem mohl oslavit gól s celým kádrem,“ zdůraznil Schick.

Na takovou chvíli čekal přes devět měsíců. V posledním roce ho totiž provázely vleklé zdravotní trable, z marodky poprvé po vyléčení bolavých třísel utekl už před měsícem. Jenže znovu se zranil, po dvou zápasech a třiceti odehraných minutách si v tréninku pochroumal lýtkový sval.

„Není to nic neobvyklého, že se po vážném zranění stane něco takového,“ řekl Alonso. Rozhodně z toho nedělal velkou věc. Jen se snažil Schicka podpořit, aby byl znovu co nejdřív fit.

Klub zveřejnil informaci, že bude chybět zhruba tři týdny. To vyšlo. Sedmadvacetiletý útočník vynechal pět zápasů v dresu Leverkusenu a závěr kvalifikace s národním týmem. V týdnu pak už naplno trénoval s parťáky, a když s týmem odletěl do Švédska, fanoušci si oddechli.

Pochopitelně i Schick. „Nebylo snadné se vrátit, takže za tenhle gól jsem moc rád. Bylo to hodně emotivní,“ potvrdil hráč, který v minulosti hrál za AS Řím či Lipsko.

Leverkusen i bez českého útočníka v sezoně šlapal. V soutěžním ročníku neprohrál v žádném z dosavadních devatenácti zápasů a hned osmnáct z nich vyhrál. Momentálně drží šňůru čtrnácti výher v řadě. „Máme dobrou sérii,“ uznal Schick. „Do zimní pauzy nám zbývá šest utkání a chceme pokračovat jako doposud.“

Bayer má slušně našlápnuto. V dalších zápasech bude víc a víc spoléhat i na Schicka, jenž má za sebou první zhruba půlhodinu. „Takový byl plán. Pokud se bude cítit dobře, bude hrát déle,“ potvrdil Alonso.

S českým forvardem může počítat i v nedělním ligovém zápasu proti Dortmundu. Odehrát by mohl už poločas. „Musíme mu do zimní přestávky pomoct. Patrik toto období potřebuje na to, aby byl připravený na leden, kdy začne druhá polovina sezony,“ zmínil Alonso.

Ano, je potřeba, aby se dostal do formy. Schicka bude už na červnovém EURO potřebovat i česká reprezentace…