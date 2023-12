Priske: Zasloužený postup. Nejsem překvapený, velký respekt do kabiny

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Před rokem a půl začal sparťanské angažmá krachem v předkole Konferenční ligy. Během čtvrteční kyperské noci na to mohl zapomenout. Trenér Brian Priske se svými kolegy postrčili Spartu do jarní části Evropské ligy, v Limassolu vyhráli nad Arisem 3:1. Splnili cíl, po dvanácti zápasech dokázali v kontinentální soutěži zvítězit na hřišti soupeře.

Představoval si po loňském příchodu do Sparty, že tým bude moci za rok a půl hrát takové zápasy jako s Betisem či na Arisu a postoupit ze skupiny?

„Nepřemýšlel jsem o tom, ale byl jsem si jistý, že můžeme hrát s velkými soupeři. Myšlenky, které jsem měl, bylo vytvořit tým, vtisknout mu trochu jiný styl hry, než měl předtím. Přinést naši kulturu do kabiny a do klubu - a budovat.“

Povedlo se?

„Co jsme prožili v roce 2023, bylo skvělé. Rozvíjeli jsme se a ověřili jsme si, že můžeme být schopni hrát na evropské úrovni. Ale je nutné být koncentrovaný celých devadesát minut, jinak to dopadne jako na Betisu a Rangers.“

Proti Arisu jste rozhodli rychle. Bylo to zásadní?

„Začátek nám pomohl, pro ně bylo těžké dostat góly, byly to klíčové momenty. Viděl jsem tam hodně kvality od mých chlapců. I třetí gól před pauzou byl zásadní, byla to branka, která zápas definitivně rozhodla.“

Jakou jste museli zvládnout skupinu?

„Těžkou, což jsem říkal už na začátku. Sešly se tři vyrovnaná ale rozdílná mužstva a k nim Aris, který má rovněž velkou kvalitu, což potvrdil i v tomto posledním utkání. Jsem hrdý, jak jsme to zvládli. Nehledě na to, že jsme výsledkově nedotáhli duely v Seville a Glasgow, poslední dva zápasy se hráči dokázali koncentrovat celých devadesát minut a ještě do toho vložit velkou kvalitu. Chci říct, že jsme postoupili zaslouženě.“

Nebyl jste překvapený, jak jste střetnutí na Arisu zvládli?

„Nemyslím, znám kvalitu našich kluků. Odehráli jsme šest velkých zápasů. Bylo to mimořádně důležité, byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali vyhrát, ale zároveň jsme mohli úplně vypadnout z pohárů. Kabině posílám velký respekt, jsem spokojený s tím, co předvedli.“

Proč v sestavě chyběl Filip Panák?

„Nebylo mu dobře, rozhodovali jsme se až během dne. Před taktickým mítinkem jsme řekli, že to nepůjde, protože byl oslabený nemocí. Ale myslím, že by v neděli na poslední zápas s Teplicemi měl být.“

Co vystřídaní Asger Sörensen s Angelem Preciadem?

„Asger bude dobrý, byl jen unavený. Dva týdny měl zápasový výpadek. Angelo má nějaký problém s hamstringem. Myslíme, že je to spíš únava, není to asi natažené, ale nezbývá mnoho dnů, abychom ho dali dohromady.“

V neděli hrajete naposledy. Těšíte se na volno?

„Taky jsme lidé, těšíme se, až strávíme nějaký čas s rodinou a přáteli. Ale zápas pro nás bude velmi důležitý. Viděli jste, jak dlouhou cestu sem zvládli fanoušci, jakou nám vytvořili atmosféru. Chceme jim udělat radost.“