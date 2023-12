Jirkal o Priskeho progresu, Köstlově výzvě i Staňkovi s Mandousem

Když shrneme české mančafty v Evropě, nelze říct nic jiného než fantastický podzim, viďte?

„Takhle plodný půlrok nepamatuju, všechna tři mužstva nám udělala radost. Rezonuje to určitě i v zahraničí. Svědčí to o tom, že české týmy mají kvalitu. A doufám, že uspějí i na jaře.“

Spartě jste na postup po losu skupiny věřil?

„Myslel jsem si, že může postoupit přes Rangers, protože Skotové jsou schůdnější soupeř než Španělé. Ale bylo to opačně. Klobouk dolů před Spartou, ani Kypřané nebyli špatní. Nebyla to žádná procházka, mají techniku, pohyb, nebezpečnost do ofenzivy, ale Sparta si zachovala svůj styl. Byla kompaktní, velice dobře presovala, kombinovala a fungovaly jí brejky. To je vždycky dobře.“

Dokážete vystihnout moment, kdy Sparta dorostla na takovou úroveň?

„Pokračuje v trendu taktického zdokonalování, hráči to do sebe vstřebávají. Umí všechny tři fáze bránění, všechny tři výšky bránění – a ve všech případech jsou nebezpeční po zisku. V každém zápase si i díky brejkům vypracovává hodně šancí, to je dobrý směr.“

Kdy se vám na podzim nejvíce líbila?

„Musím říct, že první půle na Betisu byla skvělá. Hráči plnili důsledně taktiku, trenéři si s tím poradili výborně. Každý útok končil pasem buď před obranu, nebo za obranu, domácí pak nevěděli, jak tomu čelit. Především Ryneš to tam dělal ruku v ruce s útočníky skvěle, to se mi ohromně líbilo.“

Nejdřív pod Brianem Priskem trošku haprovaly útočné mechanismy, ale teď je vidět dril.

„Od prvního okamžiku to měli postavené na týmové součinnosti všech, viděli jsme i po prohrách ta jejich pověstná kolečka. Hodně lidí se tomu smálo, já ne. Používá se to na západě i třeba v arabských zemích. Na teamwork to platí. Realizační tým překonal počáteční nesnáze díky speciální součinnosti. Přechod do útoku, křídelní akce, je vidět, že to trénují. Ať už ve skupinkách nebo individuálně. Poté přišel nový asistent, který má volnou ruku, hráči to začali vnímat a vznikl z toho tento progresivní styl. Vzpomeňme na zápasy s Vikingem, to byli u vesla dánští trenéři asi měsíc. Šlo jen o hrnutí centrů do vápna, strašně velké držení míče, ale vypadlo se. Progres je zkrátka znát.“

Co si obecně myslíte o rozestavení 3-4-3, které v různých modifikacích začala následně používat i Slavia a Plzeň?

„Trenér Priske chtěl určitě využít všechny hráče tak, aby to bylo účinné v obraně i útoku. Když vidíte Vitíka, Sörensena, Panáka i Krejčího, tak jim to vyhovuje. Mají i pracovité wingbeky a tři útočníky, takže přesně pro tyhle hráče potřebovali tento systém. Ale není to jen o systému na papíře, ale o organizaci. Vidíme zápas od zápasu součinnost dokonalejší na stranách i ve středu.“

I díky Qazimu Lacimu, jenž byl na Kypru opět důležitou postavou?

„Souhlasím. Má velmi dobrou přihrávku, vidění – a ještě díky pohybovému rádiu situace doběhne. V určitých momentech a prostorech přečísluje. Na Rangers se ztrácely míče, na Kypru si na to Sparta dala i na horším terénu pozor. Přehrávala středovku soupeře na jeden nebo dva dotyky.“

Hodil by se Spartě ještě Lukáš Červ právě k Lacimu a spol.?

„V každém případě má budoucnost, takových hráčů u nás moc není. Spartě by se určitě hodil, má entuziasmus ze středu pole jak dopředu, tak dozadu. Dokáže zmobilizovat spoluhráče kolem sebe, mně se takoví hráči líbí. Reprezentoval už v jednadvacítce, potenciál má, takže proč ne?“

Mohou být na Letné už nyní spokojení s půlsezonou?

„Určitě. Úspěch Sparty ve skupině je jasný, ale když se podívám na celou podzimní sezonu, je ohromně úspěšná. Stačí si spočítat zkažené zápasy, a ten s Kodaní neberu, protože navzdory výsledku byl velmi dobrý. Zkazila zápas na Rangers, v Boleslavi a v Záhřebu, kde se jí opravdu nedařilo. Takže tři zápasy za celou plejádu zápasů, klobouk dolů. Proto má tolik bodů v lize a proto pokračuje v Evropě.“

Ještě Baník ji měl doma na lopatě...

„Tohle bych nebral. Mužstvo, které hraje takhle dvě těžké soutěže, jako je česká liga a Evropská liga, má určitě právo na to být někde pod tlakem. Ale že i přesto dokáže zápasy vyhrávat, je to, co ji zvedá. Ukazuje se, že jde už o velký tým.“

Sparta bude vyhlížet další soupeře pro jaro, myslíte, že by ji svědčil třeba švýcarský Young Boys Bern?

„Myslel jsem zrovna na něj, když jsem se díval na potenciální soupeře. Mohli by Spartě vyhovovat, ale všechno jsou tam týmy, které prošly Ligou mistrů. O to větší výzva a motivace to bude pro hráče. Jde teď o to, aby se Spartě vyhnula zranění, aby se Ryneš a další dali do kupy. Ve dvou soutěžích bude rozhodovat i lavička.“

Na lavičce Slavie naopak mohou nastat změny, a to trenérské. Co říkáte na zájem Českých Budějovic o Jaroslava Köstla? Kontakt potvrdil i Jindřich Trpišovský.

„Jsem překvapený, protože ze Slavie se jen tak neodchází. Funguje to tam velice dobře, na druhou stranu Köstl je ambiciózní trenér. To vidíme i podle toho, jak vedl zápasy, když tam Jindra Trpišovský nebyl. Na to, jak je mladý, je fundovaný. Určitě by Českým Budějovicím pomohl, ale uvidíme, jak to dopadne. To si musejí vyřešit oni.“

V Dynamu by ho nečekalo nic jednoduchého...

„Byl jsem a stále jsem přesvědčený, že Budějovice musí teď získat zkušeného trenéra. Takového, který zná záležitosti hráčů, styl hry, trošku i prostředí, byť to není tak podstatné. Hlavně musí být zkušený, aby věděl, jak bude chtít hrát a případně jaké hráče přivést. Jarda Köstl je na své mládí zkušený, trénuje dlouho pod Jindrou, který mu toho hodně předává. Mohl by on být tím pravým, ale je to i manažerská práce. Musí se vyměnit nebo vytrejdovat hráči, další obrovská práce vás pak čeká se stylem hry. Hodně se teď hrálo na útok, ale zapomínalo se na obranu, takže to potřebujete všechno kompletně srovnat. Proto říkám zkušený trenér.“

O co by odchodem Köstla přišli v Edenu?

„To je otázka pro Jindru Trpišovského. Pokud by k tomu došlo a Jarda odcházel do Budějovic, už by určitě po nějaké domluvě měli připravené náhrady. Nemůžete říct jen A, ale potřebujete i B. Zároveň.“

Co říkáte na zájem Slavie o brankáře Jindřicha Staňka z Plzně?

„Abych pravdu řekl, na první dobrou mi to nedává smysl. Mandous i Staněk jsou reprezentační gólmani, oba chtějí chytat. V evropských velkoklubech to tak ale funguje. Mandous chytá velice dobře a má dobrou rozehrávku. Staněk je taky výborný. Pokud to dopadne, poperou se o jedničku, ale jednoho by mi bylo líto, protože jako reprezentant by byl dvojkou. Jsem zastáncem toho, že má být jedna jednička, ten nejlepší. A ostatní ať mu kryjí záda a nastupují třeba v pohárech.“

Finalizuje se i prodej klubu Pavlu Tykačovi, co to může pro sešívané znamenat?

„Když přijde nový majitel, má své vize. Většinou chtějí úspěchy i na mezinárodní úrovni, aby byli konkurenceschopní. Podle koeficientu nás v blízké budoucnosti bude čekat přímý postup do Ligy mistrů, což je jiný level. Potřebujete špičkové hráče i na lavičce. Takže bych čekal stabilizaci kádru, co nejméně prodejů těch špičkových. Fanoušci si to zaslouží, vyprodávají stadiony, chtějí vidět ty nejlepší. Slavia by teď mohla být schopna postavit kvalitní tým a neprodávat důležité hráče.“

Plzeň v Konferenční lize získala kompletních osmnáct bodů, což se ještě žádnému českému týmu nikdy nepovedlo. Inkasovala navíc jediný gól.

„Klobouček před trenérem, klubem, hráči. Není jednoduché hrát v jedné sezoně Ligu mistrů a tam se s tím jen seznamovat. Byla to velká zkušenost, která se teď, tedy o rok později, uplatnila. Je jiná práce se zápasem v lize a se zápasem v poháru. V Evropě se skutečně připravujete na soupeře se vším všudy. Jiný styl, jiná mentalita, jiní hráči. Tady jedete občas nějak samospádem, jen něco sem tam zkorigujete. Ale v Evropě ne. Tam poznáte velikost trenéra – a Plzeň přejela soupeře díky připravenosti. Na Dinamu sehrála disciplinovaný výkon, byť ne tak hezký. A vyhrála, což je strašně důležité. Takhle se to v Evropě hraje. Klobouk dolů.“