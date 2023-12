KOEFICIENT: Rekordní sezona, Česko je v ní páté! LM je zase o něco blíž

Mimořádný a vůbec nejúspěšnější od rozdělení republiky.

Pojďme si ho demonstrovat na několika faktech:

1. Dosavadní zisk činí 12 bodů, doposud bylo maximem 10,333 ze sezony 1995/96.

2. Poprvé v historii se dožije jara trojice klubů.

3. V pořadí této sezony je Česko páté, před ním – a to stojí za povšimnutí – pouze Itálie, Německo, Anglie, Španělsko. A až za ním Francie, Belgie, Turecko a další.

4. Měřeno posledním týdnem, nemá Česko už vůbec konkurenci, získalo i s bonusy 2,75 bodu, nejvíc ze všech.

5. Plzeň jako první český klub vyhrála všech šest zápasů ve skupině. Posbírala 19,5 bodu, víc braly jenom Manchester City, Real a Bayern.

6. Slavia poprvé vyhrála pohárovou skupinu.

7. Třikrát se stalo, že všechny tři týmy v jeden den vyhrály svůj zápas, naposledy ve čtvrtek.

Prostě vážně jízda.

Připomeňme si, proč tolik řečí a chvály kolem toho. Pořadí země v žebříčku koeficientů určuje, kolik týmů a do kterých soutěží či předkol nastoupí v evropských pohárech. O nejbližší sezoně 2024/25 už je rozhodnuto, podívá se do ní pět českých týmů.

A to následovně:

mistr a vicemistr: 2. předkolo Ligy mistrů

vítěz poháru nebo 3. tým: 3. předkolo Evropské ligy

3. nebo 4. tým: 2. předkolo Konferenční ligy

4. nebo 5. nebo vítěz skupiny o Evropu: 2. předkolo Konferenční ligy

Poznámka bokem: může nastat situace, že Slavia půjde přímo do Ligy mistrů, k tomu se ještě vrátíme.

Nyní se v evropských pohárech hraje o nasazení do ročníku 2025/26. Tedy do přespříští sezony. Česko do ní nastupovalo z 18. místa a primárně šlo o to, aby poskočilo alespoň na 15. místo. O to už se český koeficient nemusí bát.

Teď totiž pořadí vypadá takhle:

Česko je tedy 11., přitom ještě 12. pozice znamená tuto výměnu: dva kluby půjdou do Evropské, nikoli Konferenční ligy. To by mělo klapnout, protože před 12. Švýcarskem má Česko náskok 2,775 bodu, před 13. Rakouskem 2,950 bodu.

Co je zároveň dost podstatné, je počet týmů, které se dožily jara. Získané body za dané kolo se dělí počtem mužstev, která do pohárů vstupovala. A zatímco Česko má možnost sbírat body třikrát (Slavia, Sparta, Plzeň) a dělí je čtyřmi (do Evropy šli i Bohemians), tak Švýcarsko už má jenom dva zástupce a dělí pěti, stejně jako Rakousko s jediným zástupcem.

Takže se pojďme dívat nahoru, na desáté místo. Tam je Skotsko, v tuto chvíli s náskokem 1,3 bodu. To jsou v přepočtu tři výhry. Samozřejmě, v play off už se asi budou sbírat hůř, ale je dobré vědět, že nejbližší konkurent už má ve hře pouze Rangers a také on dělí svůj výsledek pěti.

Takže skutečně není nereálné po sezoně dopadnout na konec první desítky, což má zásadní význam. Znamenalo by to, že český mistr ročníku 2024/25, tedy toho příštího, půjde přímo do Ligy mistrů 2025/26. A to se bavíme o nějakých 400 milionech korun bez trápení v předkolech a hrozby vyřazení…

Takže fandíme Slavii, Spartě a Plzni a nefandíme Rangers, Young Boys, Servete, Sturmu a pro jistotu ani FC Kodaň.

A teď zpátky k té výjimce, která může Slavii dovést do Ligy mistrů už v příští sezoně. Má to pár podmínek, ovšem nikoli nereálných:

a) Slavia musí v této sezoně získat titul.

b) Vítěz probíhající Ligy mistrů se musí kvalifikovat přímo ze své ligy.

c) V pořadí pětiletého klubového (nikoli národního) koeficientu musí být Slavia nejlepší z mistrů za první desítkou zemí (ovšem podle žebříčku před touto sezonou). Pořadí v tuto chvíli vypadá takto:

1. Šachtar 63

2. Slavia 53

3. FC Kodaň 51,5

4. Záhřeb 48

Šachtar, který navíc pokračuje v Evropské lize, už Slavia jenom stěží předběhne. Takže musí doufat, že se nestane ukrajinským mistrem (je sice až čtvrtý se třemi body ztráty, ovšem odehrál o dva zápasy méně) a že Kodaň brzy skončí v Lize mistrů…

Z pohledu koeficientů a českých možností probíhá skutečně pozoruhodná sezona.

PS: Trochu pod čarou, abychom se v těch číslech neztratili. Po téhle sezoně se odečte český koeficient z ročníku 2019/20, který byl skutečně mizerný – 2,5 bodu. Takže na startu té příští evropské bude mít Česko nejméně 32,05 bodu a velmi slušné vyhlídky na desáté místo. Samozřejmě s tou výhradou, že své zisky bude dělit pěti.