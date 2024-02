Sparta čeká nápor, stovky Turků bez lístku. Zkoušeli to i jako „skauti“

Na podzim se o tom přesvědčil slavný Manchester United. Fanoušci Galatasaraye jsou hluční, vášniví, oddaní... A jsou všude. Sparta se chystá na nával tureckých příznivců. Dokonce očekává, že stovky jich budou během dnešní odvety play off Evropské ligy i kolem stadionu bez vstupenek. K lístkům se pokoušeli dostat i podvodem.

Málo místa, všude davy, blesky fotoaparátů. Co se děje? To hvězdami nabitý tým Galatasaraye dorazil do Prahy. Fernando Muslera, Mauro Icardi či Dries Mertens se ve středu večer po příletu prodírali rojem tureckých fanoušků. Stáli na letišti i před hotelem.

Z tureckého pohledu naprosto běžná věc. „Fanoušci Galatasaray jsou nejlepší a nejvášnivější fanouškovská skupina na světě. Pokaždé podporují svůj tým, dokonce všude po Evropě,“ řekl turecký novinář Muhammet Duman.

Důkazem toho je i podzimní utkání v Lize mistrů proti Manchesteru United (3:2). Hráči Galatasaraye zavítali na Old Trafford pro 74 tisíc fanoušků. S nimi dorazili i jejich příznivci.

A bylo jich dost.

„Během zápasu fanoušci Galatasaraye udělali velkolepou show. Ostatní na stadionu to celou dobu sledovali, dokonce příznivci United jim neustále tleskali,“ líčil Duman. „Tribuny s fanoušky Galatasaraye jsou prostě vždy hlučné.“

Jenže turečtí diváci se objevili i mezi domácími návštěvníky. Po zápase mávali klubovými šálami nad hlavou. „To je nepřijatelné,“ připustili zástupci Manchesteru United.

K lístkům se fanoušci hostů dostali přes oficiální prodej. Ale nepřijeli z Turecka. Galatasaray má tisíce příznivců v Německu, Rakousku nebo Francii.

Proto podobné trable mohou (a pravděpodobně budou) řešit i sparťané. O vstupenky byl obrovský nápor.

„Víme, že je pravděpodobné, že turečtí fanoušci budou v okolí stadionu a shánět vstupenky. Galatasaray je obrovský klub, má velkou podporu. Fandí mu Turci nejen ve své zemi, ale i ti, kteří žijí v jiných evropských zemích,“ řekl Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Dnešní zápas Sparta - Galatasaray je vyprodaný. Přesto se turečtí fanoušci nevzdali. Hledali další možnosti, jak se protlačit na stadion. Do mailů v letenských kancelářích proto dorazila v posledních dnech řada podezřelých žádostí o lístek „skautů“ nebo „novinářů“. Bez úspěchu.

„Kdyby Sparta měla dvakrát, třikrát větší kapacitu, fanoušci Galatasaraye by stadion zaplnili,“ poznamenal Marek Heinz, bývalý hráč tureckého klubu v sezoně 2005/2006.

Přesto by dnes na Letné měli hrát prim fanoušci českého mistra.

„Hráči a realizační tým udělají na hřišti vše, co je v jejich silách. A věřím, že fanoušci za to na tribunách také pořádně vezmou,“ přál si Brian Priske, trenér Sparty.

Jak to dopadne?