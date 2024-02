Kuchta věnoval gól dceři a manželce: Věděl jsem, že nám prší štěstí

V posledních třech dnech prožil dvojnásobnou radost. Janu Kuchtovi se v úterý narodila dcera. I před zápasem vyrazil za manželkou do porodnice. A pak večer ji zdravil gólovou oslavou při výhře 4:1 nad Galatasaray, která znamenala postup do osmifinále Evropské ligy. „Ale oslavy ještě počkají,“ usmíval se reprezentační útočník.

Kdy jste věděl, že je hotovo?

„Já jsem věřil celou dobu. Když ráno začalo pršet, říkal jsem, že nám prší štěstí. Nepochyboval jsem o tom, že to zvládneme. I když nám chyběli tři hráči, tak kdo nastoupil, ukázal, že je právoplatným členem týmu.“

V závěru jste se dočkal gólu. Oslava šla v úterý narozené dceři?

„Určitě to věnuju manželce a dceři, protože každý den od porodu jsem s nima strávil. I před zápasem jsem u nich byl. Jsem rád, že se mi splnilo dát gól. Laci mi přihrál před prázdnou branku, stačilo to jen doklepnout.“

Už jste oslavil nový přírůstek do rodiny?

„Ještě jsme to neslavili doma ani s klukama. Ale v kabině už máme něco naplánovaného. S rodinou to bude na etapy, protože tchán je v Rijádu na dostizích. Takže to ještě počká.“

Skóroval jste z rychlého brejku, přitom v závěru jste vypadal, že už jste vyšťavený…

„Jo, už jsem šlapal vodu. Pět minut do konce mě začalo píchat v podbříšku, měl jsem toho plné kecky. Bylo to náročné utkání, ale v závěru jsme chodili do protiútoku a vyřešili jsme to perfektně. Tohle nešlo nedat.“

V první půli vás o gól připravil těsný ofsajd, ale vypadal jste přesvědčený o opaku, že?

„Byla to krásná průniková přihrávka, chtěl jsem si tu situaci pohlídat. Dal jsem si skvělý první dotek a zaskočil jsem tou střelou Musleru. Věřil jsem, že to mohou rozhodčí uznat. Ale nesložili jsme zbraně. Pokračovali jsme v nastaveném trendu a jsem rád, že jsme to takovým způsobem zvládli.“

Je to velká výhra?

„Stálo nás obrovské penzum práce nastavit si hlavy, ale domácí odvetu jsme prostě zvládli. Ukázali jsme sílu mančaftu. Výsledek 4:1 hovoří za vše.“

Co se stalo po konci utkání, kdy došlo k potyčce?

„Oslavoval jsem gól, díval jsem se na tribuny a hecoval fanoušky. Ale údajně analytik Galatasaray neustále startoval na naši lavičku. Víme, jací jsou Turci nátury. Prohra 1:4 je pro ně krutá.“

Koho si přejete do osmifinále Evropské ligy?

„Nechám se překvapit. Přál jsem si po postupu ze skupiny Galatasaray, což se mi splnili. Teď si nevybereme. Doufám, že dostaneme do Prahy velké jméno.“