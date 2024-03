Expert o Spartě: Priskeho chápu, nebylo kdy reagovat. Krejčí překvapil

Už před zápasem trenér Brian Priske tvrdil: „Styl hry nezměníme!“ A skutečně. Sparta vsadila proti Liverpoolu, top evropskému týmu, na otevřenou hru. Dopadlo to bídně, prohrála v úvodním utkání osmifinále Evropské ligy 1:5 . „Ale Liverpool nepřejel Spartu takovým způsobem, že by si vůbec nečuchla. Proto není důvod hledat negativa, ale spíš ocenit, co za poslední dobu dokázala,“ řekl expert deníku Sport a ČT sport David Kobylík.

Byla to srážka s realitou, jak uvedl Ladislav Krejčí?

„Naprosto. Sparta chtěla hrát s Liverpoolem otevřenou partii a v tom se kvalita jednoznačně projevila. Mohla to zabetonovat a hrát na dobrý výsledek, což by nebylo tolik atraktivní. Rozhodli se hrát, ale udělali velké chyby u gólů. První poločas měl od Sparty parametry, je to ovšem o kvalitě na posledních třiceti metrech, kde Liverpool byl světový. Tenhle zápas ukázal, že Sparta udělala velký pokrok, hraje velmi dobře, ale že rozdíl je obrovský. Každopádně to myslím v dobrém, ostudu neudělala.“

Opravdu?

„Výsledek je krutý, ale na tutové šance by to vypadalo jinak. Liverpool dal góly s lehkostí, dostal dva dárky v první čtvrthodině. Zatímco Sparta šla třikrát, čtyřikrát z dobré pozice na branku… Kelleher jistě dostal vysokou známku. Obraz prvního poločasu zkreslily chyby a neproměněné šance.“

Sparta hrála otevřenou hru. Byla odvážná, nebo naivní?