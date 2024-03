Schick dotáhl budíček. Kovář dostal góly, ale podržel. Nevýrazný Hložek

Mají to v Leverkusenu těžké. České trio Schick – Kovář – Hložek sbírá starty často jen po minutách. Se startem play off Evropské ligy se ale dočkali všichni tři herního vytížení. Adam Hložek a Matěj Kovář dostali v prvním osmifinále proti Karabachu (2:2) šanci v základní sestavě. Patrik Schick šel do hry až v 80. minutě, přesto dokázal na srovnat a udržet neporazitelnost vedoucího celku bundesligy, která trvá od startu sezony.