Priskeho Mission Impossible na Anfieldu: Nejsem naivní. Co Sörensen?

PŘÍMO Z LIVERPOOLU | Potřebuje resuscitovat tým po dvou těžkých ranách. Sparta padla doma s Liverpoolem 1:5 a v Plzni 0:4. Trenér Brian Priske na to šel po svém, pozitivně. Navíc kulisy slavného Anfield Road mu pomohou, vášeň pro hru nažene do hráčů bez potíží. I když je postup do čtvrtfinále Evropské ligy vlastně ztracen.

Jde o Mission Impossible? Jaký zvolíte herní plán?

(přikývne) „Nejsem naivní… Analyzovali jsme si první zápas. Byl jsem hodně spokojený s výkonem, hlavně mezi oběma šestnáctkami. Vypracovali jsme si podobné množství možností jako soupeř, ukázal se rozdíl v individuální kvalitě. Musíme to Liverpoolu udělat co nejtěžší, proměnit šance, být věrní našemu stylu a filozofii.“

Bylo složité tým povzbudit po dvou prohrách?

„Šlo to dobře. Nikdo nechce prohrávat, není spokojený. Ale náš job je zůstat v klidu, být konstruktivní v kritice. V tomto ročníku je hodně dobrých věcí, jeden, dva zápasy to nemohou změnit. V Evropě máme jednu z nejlepších sezon. Těšíme se, všichni máme velkou motivaci.“

Takže s ní není při výsledku 1:5 potíž?

„Podívejte se na Anfield. Je to úžasné místo. Určitě je těžké sem přijet po takových výsledcích, ale hned jak tady šlápnete na trávu, tak… Pokud by vás to nemotivovalo, máte problém.“

Na Anfieldu jste byl jako hráč i trenér. Naskočí vám nějaká vzpomínka?

„Mám štěstí, že na špatné věci s věkem zapomínám. (usmívá se) Je to úžasné místo, pro fanoušky to bude zážitek. Musím pochválit ty naše, bude jich tady dva a půl tisíce. Pro ně musíme odehrát co nejlepší zápas.“

V jakém stavu jsou zranění Asger Sörensen, Jakub Pešek a David Pavelka?

„Nejsou ready. Peša a David už se zapojují do některých tréninkových aspektů, ale Asger je od toho o něco dále. I když nejsou připraveni, jsou tady s námi. Jsou tady všichni členové kádru i realizačního týmu, je to důležité.“

Je pro vás Liverpool čitelný?

„Stejně jako před prvním zápasem je těžké předvídat sestavu. Nevím, kdo nastoupí, ale jejich nastavení mysli se nezmění. Vždy chtějí vyhrát.“