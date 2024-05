Atalanta ovládla Evropskou ligu! Leverkusen poprvé v sezoně prohrál

Atalanta získala svůj název podle proslulé řecké lovkyně a její následovníci se nenechali zahanbit. Leverkusen se ke své typické hře nedostával, Wirtz byl jako mátoha a střelka kompasu Grimaldovy levé nohy byla jako opilá. Italský celek mohutně napadal někdy i ve čtyřech lidech, což dělalo pro změnu obrovské problémy defenzivě die Werkself. Najednou borci jako Tapsoba, Hincapié či Palacios kupili chyby. Jeden by si řekl, jak dlouho to ovečky šedovlasého lišáka Gian Piera Gasperiniho vydrží, ale nebylo nutno se vydávat celý zápas.

V 26. minutě to totiž bylo už 2:0, když se dvakrát prosadil nigerijský útočník Ademola Lookman. Kovář v prvním případě doplatil na několik na sebe navazujících chyb svých obránců a neměl šanci zakročit. Druhý gól Lookmana už teoreticky zastavit mohl, ale byl i své levé tyče pozdě, navíc bývalý forvard skvěle svou razantní střelu umístil. Záplava fanoušků z Německa ještě doufala, že Bayer opět předvede svou pověstnou otočku po přestávce, ale Kovářův protějšek Juan Musso neměl příliš práce. Potřetí naopak lovil míč ze sítě Kovář, který si zahrál na rybáře a lovil nádherný věšák ze sítě v podání Lookmana. Bylo hotovo. Drtivé většině přihlížejících bylo jasné, že snová šňůra Leverkusenu 51 soutěžních duelů bez porážky je u konce.

Nigerijec slíznul smetanu dublinské noci, ale je potřeba dodat, že celá Atalanta makala na výbornou. Vůbec nic na tom nezměnily ani české pušky. Hložek střídal v 69. minutě nevýrazného Grimalda a měl jednu zajímavou střelu ke konci utkání, ale jeho pokus šel mimo. Neprosadil se ani Schick hrající od 81. minuty na úkor Wirtze. A když byl mimo centrum dění i Lookmanův krajan Boniface, Atalanta si připsala docela poklidnou titulovou výhru.

Výsledek může být někdy krutý a neodpovídá realitě na hřišti, fakt je ale ten, že Bayer si nevypracoval žádnou pořádnou šanci. Většinou šlo o zajímavé náznaky, které sami vyslanci bundesligového krále pokazili.

Souboj dvou trenérských generací tak vyšel jednoznačně tomu zkušenějšímu. Šestašedesátiletý Gasperini se dočkal své první velké trofeje v kariéře. Neméně zásadní milník je to i pro Atalantu. Do klubové vitríny totiž přibude první velký evropský pohár. Málokdo by to řekl, ale Atalanta je prvním italským klubem, který Evropskou ligu opanoval během její patnáctileté existence.

Hrdina utkání Lookman, který se asi bude objevovat v Kovářových nočních můrách ještě dlouho, přitom neměl pod Gasperinim vždy snadné pořízení. Tradovalo se, že jsou to oba silné osobnosti, ale Gasperini byl trpělivý, Lookmana podržel a dublinské finále jim přineslo odměnu za jejich snahy.

„Všichni vidíme Lookmanův potenciál, ale musíme si přiznat, že ne vždy hrával tak ofenzivně. Dřív dával šest, sedm gólů za sezonu. Dnes je silný hlavou, rychlý a dobrý v driblinku. Musím ho ale povzbuzovat, protože se často schovává před hrou. Věřím však, že se může stát rozdílovým hráčem našeho týmu,“ řekl Gasperini před několika týdny na adresu Lookmana. Nigerijec mu ve finále EL jasně odpověděl.

Tým z Bergama cestou do finále vyřadil postupně Sporting Lisabon, Liverpool a Marseille a dalo se čekat, že to pro Leverkusen nebude snadná robota. Takhle jasnou záležitost však asi čekal málokdo. České trio ve službách Bayeru si tak bude chtít spravit chuť už v sobotu ve finále DFB Pokalu proti Kaiserslauternu Filipa Kaloče.

Triumf Atalanty také znamená, že Slavii ještě hrozí start ve druhém předkole Ligy mistrů. Kdyby vyhrál Bayer, měla by jistotu třetího předkola v nemistrovské části LM a zajistila si minimálně účast v Evropské lize. Takhle to vypadá, že se sešívaní na další evropskou účast nadřou více.