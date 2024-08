Los Evropské ligy: Plzeň míří do Skotska, Spartě hrozí Linec

Pokud fotbalisté Plzně ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih, o účast v hlavní fázi soutěže si zahrají se skotským týmem Heart of Midlothian. Spartu by v případě vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s FCSB čekal po přesunu do nižší soutěže v závěrečném play off o základní část LASK Linec. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Úvodní zápasy 4. předkola Evropské ligy se odehrají 22. srpna, odvety jsou na programu o týden později. Plzeň by dvojutkání začala doma, naopak Sparta by se nejprve představila venku. Pokud by Západočeši ve 3. předkole proti Kryvbasu neuspěli, přešli by do závěrečného předkola Konferenční ligy.

