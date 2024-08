Splněné přání United: do Česka po 20 letech. Koubek vyhlíží velké výzvy

Že by chtěl změřit síly s Manchesterem United, ze sebe vyhrkl nadšený Lukáš Červ hned po postupu. Šlo i o prvního soupeře, na kterého si vzpomněl Jindřich Trpišovský. Ačkoliv už anglický gigant není tou mašinou na úspěchy jako pod Alexem Fergusonem, stále táhne. Šťastnějším je nakonec Plzeň, která bude „Rudé ďábly“ hostit v rámci Evropské ligy ve Štruncových sadech.

Anfield, Old Trafford. Dva legendární anglické stadiony, které se Jindřichu Trpišovskému v jeho trenérské kariéře zatím úspěšně vyhýbají. Jejich jméno přitom zmiňuje před každým losováním. „Všichni jsme si je přáli,“ usmál se, když to v pátek opět nevyšlo. Toho nejatraktivnějšího soupeře v osudí si pro sebe ale uzmula Plzeň, pokud to ale slávistického kouče uchlácholí – ani Viktoria proslulé „Divadlo snů“ nenavštíví.

Je to jedna z novinek nového formátu. Los vám vykulí elitního soupeře, ale poznáte jen jednu jeho tvář – domácí, či hostující. V Plzni ale rozhodně při obědě ve Skotsku, kde je losování v Monaku zastihlo, nelitovali. Přivést Manchester United do Štruncových sadů je dárkem vlastním fanouškům. Tak to pojmenoval sám trenér Miroslav Koubek.

„Bylo to moje přání a jsem rád, že můžeme tak věhlasného soupeře v Plzni uvítat. Manchester asi do Plzně nepřijíždí každý rok, takže je to na tom losu asi to nejatraktivnější,“ těšilo zkušeného kouče.

„United jsou největší jméno. Ale všichni ti soupeři jsou zajímaví a řekl bych, že i hratelní, abychom předvedli co nejlepší výkony a udělali nějaké body,“ myslí si Lukáš Kalvach.

Viktoria totiž o zajímavé výjezdy nepřijde. K mání je Athletic Bilbao s moderním krásným stadionem, Frankfurt s jedněmi z nejlepších fanoušků v Německu či PAOK Soluň na staromódním stánku Toumba. Shodou okolností všechny tři lety absolvuje i Slavia – losovací software lehce kuriózně přidělil oběma českým zástupcům pět stejných soupeřů z celkových osmi.

Koubek upřednostňuje zkušenost před výsledkem, ačkoliv věří, že Plzeň bude úspěšná i bodově. „Španělské týmy, bundesliga, horké prostředí v Řecku. Velké výzvy, musíme se na to perfektně připravit. Já to beru tak, že každý takový zápas je pro mužstvo studijní materiál, konfrontace a hráče to posouvá dopředu,“ pravil.

„Rudí ďáblové“ z celého pátečního losu zastiňovali většinu dalších možností. Přestože na ligový titul čekají už jedenáct let, jde stále o jednu z nejpopulárnějších fotbalových značek světa. Do Česka se United podívají za svou bohatou historii počtvrté, naposledy v roce 2004 remizovali na Letné 0:0. Tehdejší slávou už neoplývají, stejně se fanoušci budou moci podívat na světové hvězdy jako Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt či Marcus Rashford.

Ze slávistických soupeřů historicky zaujme Ajax Amsterdam, který má v sešívaných srdcích speciální místo kvůli vzpomínkám na postup do Ligy mistrů v sezoně 2007/08. „A opět přijede José Mourinho,“ připomněl Trpišovský domácí duel s Fenerbahce.