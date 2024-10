Slavii čeká fofr! Nejtěžší prověrka, souhlasí Trpišovský. Zbožňuje Nika

PŘÍMO Z BILBAA | Defenziva je od začátku sezony chloubou sešívaných. Pevnost českého zdiva ve čtvrtek prověří nájezdy temperamentních Basků. Slavia se může v Bilbau, ve třetím vydání ligové fáze Evropské ligy, těšit na rodeo. Obranná formace v čele s Antonínem Kinským projde nejtěžším testem v sezoně. „Jsem velkým fanouškem Nika Williamse,“ vypíchne Jindřich Trpišovský největší útočnou hvězdu Athletika. Kdo ze střetu vyjde vítězně, bude mít blízko do jarní fáze. Oba týmy jsou po dvou kolech na čtyřech bodech.

Mít zatažené rolety a soupeři nedovolit nakouknout dovnitř ani škvírkou, to se Slavii v aktuálním ročníku daří náramně. V domácí Chance Lize inkasovala v jedenácti duelech jen ve třech případech, naposledy v Jablonci ji přechytračil dokonalou ránou Vakho. A jsme u toho – aby se soupeři podívali do sešívané kuchyně, musí vymyslet bezchybnou lest. Jako třeba Albion Rrahmani v derby.

Své o tom vědí i týmy v Evropské lize. V bulharském Razgradu vyhrála Slavia 2:0, doma remizovala s Ajaxem 1:1, když jedinou branku obdržela z pokutového kopu po osobním selhání Ondřeje Zmrzlého. Jinak kohouty zavřela i v Evropě.

Nyní však přichází dosavadní nejtěžší test – s Athletikem Bilbao, pátým celkem aktuální tabulky španělské La Ligy. V sezoně se doposud jen jedinkrát stalo, že by Lvi neskórovali. Jinak se trefili pokaždé. Prosadili se proti Barceloně, Seville, v Evropské lize i s AS Řím a taky Alkmaarem. Naposledy čtyřmi góly rozebrali Espanyol, reprezentační záložník Alex Král by mohl vyprávět, jak vypadá řádění temperamentních Basků.

„Jednoznačně to bude nejtěžší prověrka naší defenzivy. Bude to podobné jako v Lille. Bilbao má několik typově výjimečných individualit. Ofenzivní síla je veliká, křídla mají doslova fantastická,“ s neskrývaným obdivem praví Jindřich Trpišovský.

Jeho slova nemá cenu rozporovat, v ofenzivě je Bilbao vážně extrémně silné. Jak by taky ne, v rejdech na soupeřově polovině vynikající bratři Williamsové. Už jste doma, že? Mladší z bráchů, dvaadvacetiletý Nico, zářil vedle Lamina Yamala na letošním EURO. Starší Iňaki, reprezentující Ghanu, kde se narodili oba rodiče, je i ve třiceti letech uctívaným komplexním útočníkem. Pořádně štípnout umí i další hráči okolo bratrského dua.

„Jsem obrovský obdivovatel Nika Williamse. Už se těším, až ho uvidím kousek od sebe u postranní lajny. Bude to zážitek a něco jiného než v televizi. Viděl jsem poslední zápasy, je možná ještě v lepší formě než na EURO. Bude to obrovská prověrka a sbírání velkých zkušeností,“ říká slávistický trenér.

Sehranná sešívaná defenzivní parta se může těšit na fofry. Možná nejintenzivnější duel z pohledu zásahů a nebezpečných situací prožije ve Slavii brankářská jednička Antonín Kinský. Středečním ranním spojem přes Řím se do dějiště přesunuli i oba rodiče, otec Antonín patřil svého času mezi nejlepší české brankáře. Na rozdíl od ledově klidného synka, který na bojišti nedává znát sebemenší zachvění, přiznali jistou míru nervozity.

Snad jim Antonín junior ve čtvrtek udělá radost.

Dobrá zpráva pro Slavii? Oproti ligové soutěži, kde je v trestu, může nastoupit všeuměl Oscar. Byť si z reprezentačních zápasů za Libérii přivezl menší zranění, měl by být k dispozici. Stejně jako David Douděra, který výjimečně odcestoval na venkovní utkání.

„Oba by nám měli strašně pomoct svojí typologií,“ těší se Trpišovský. Očekává se, že v Bilbau postaví plnou palbu. Nejvytíženějším borcům dopřeje odpočinek v neděli v ligovém duelu s Duklou.

Byť jde teprve o třetí rundu z celkových osmi v ligové fázi, půjde o velmi důležitý zápas. Oba týmy jsou shodně na čtyřech bodech. Kdo vyhraje, výrazně se přiblíží postupu do jarní vyřazovací fáze. Ostatně, to je základní cíl Slavie v druhojakostní evropské soutěži.

Pravděpodobné sestavy:

Athletic Bilbao: Agirrezabala - Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche - Ruiz de Gallarreta, Jauregizar - I. Williams, Sancet, N. Williams - Guruzeta.

Slavia: Kinský - Holeš, Zima, Bořil - Douděra, Zafeiris, Oscar, Diouf - Provod, Lingr - Chorý.

Absence: Simón, Vesga (zranění), Sancet (nejistý start) – Ogbu, Schranz, Vorlický (všichni zranění), Staněk, Vlček, Masopust (všichni zranění + nejsou na soupisce), Bužek, Ševčík (nejsou na soupisce), Fila (nejistý start)

Rozhodčí: M. Krogh – D. Wollenber Rasmussen, S. Bramsen (všichni Dánsko) – Tiago Martins (video, Portugalsko)