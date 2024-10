Douděra: Hlava je nas**ná, srdce pyšné. Co řekl trenér po zápase v kabině?

Projektil Nica Williamse si smolně do branky tečoval obránce David Zima • ČTK / AP / Miguel Oses

PŘÍMO Z BILBAA | Z osobních důvodů David Douděra na venkovní zápasy Evropské ligy nelétá. Ve speciálu do Bilbaa však nechyběl. V extrémně složité životní chvíli udělal výjimku. A na San Mamés hrál skvěle. Osobní obranou štval domácí hvězdu Nica Williamse. Bilbao drželi hoši z Česka pod krkem. Problém? Ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy padli 0:1. „Věřím, že se díky tomuto zápasu do budoucna zase o něco zlepšíme,“ snažil se myslet pozitivně Douděra.

Jste hodně zklamaný?

„Moje hlava je nas**aná, že jsme takhle ztratili, ale moje srdce je pyšné na celý tým, na celou Slavii, jakým způsobem jsme zápas pojali. A jak jsme ho zvládli.“

Bilbao jste přestříleli, předčili v počtu přihrávek, v držení míče, jednoduše ve všem. Kde se to ve vás vzalo?

„Je to naše dlouhodobá cesta. Každý samozřejmě vidí jenom dílčí úspěchy, ale takhle my chceme pracovat, takto hrát. Všechno začíná od realizačního týmu.“

Jan Bořil říkal, že se vás máme zeptat na souboje s Nico Williamsem. Tak jaké byly?

„Užil jsem si to. Už dopředu jsem se připravoval, že Nico bude rychlej. (usměje se) Jo, hrozně moc jsem se těšil. Na hřiště jsem šel s velkou pokorou. Říkal jsem si, že nemůžu zaspat ani sekundu, jinak mě předběhne. Snažil jsem se ho nějakým způsobem eliminovat, ti kluci jsou někde úplně jinde, a Nico speciálně. Na druhou stranu, já jsem zarputilec. Měli jsme přípravu, trenér říkal, že mu nejde vzít balon. Byl jsem nahecovanej, že se mi to třeba povede. Vlastně ani nevím, jestli to vyšlo. Každopádně to byla výzva, kterou jsem si moc užil.“

Na druhé lajně měl bráchu Iňakiho na starosti Malick Diouf. Oba se občas stahovali do středu pole, vy jste je pořád stínovali, že?

„Měl jsem pokyn s ním chodit všude. I do středu.“

Před rozhodující brankou si přes vás dal balon. Šlo o setinu vteřiny drobného zaváhání?

„Nechci se vymlouvat. Chtěl jsem ho zavřít na pravačku, aby právě touto nohou nestřílel. On si to vzal na levku… Těžký. Prostě vystřelil levou a dal gól.“

Před vámi hrál na pravém křídle Simion Michez. Bude pro Slavii posilou?

„Je vidět, že je enormně rychlej. Proto jsme to často hráli za obranu na jejich levého beka. Byl to plán. Simi mu vždycky utekl, několikrát odcentroval, dokonce mohl dát dvě branky. V první půli krásně vypálil z otočky. Škoda. Je v něm potenciál.“

Co vám říkal trenér v kabině?

„Chválil nás. Jen nás všechny štve, že jsme neuhráli lepší výsledek. Je to pro nás ponaučení. Věřím, že se díky tomuto zápasu do budoucna zase o něco zlepšíme.“

Řešíte těžké životní okamžiky. Musel jste se hodně přesvědčovat se Slavií do Bilbaa odletět?

(chvíli přemýšlí) „Ano.“

Poletíte za čtrnáct dní i do Frankfurtu?

„Ještě nevím, jak to bude. Je to složitý.“