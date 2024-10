Data: Slavia venku hrála jako nikdy, především v obraně. Nejvíce zářil…

Očekávání před slávistickým mačem v Bilbau byla jasná – jde o nejtěžší zápas v ligové fázi Evropské ligy. Silný tým s mistry Evropy, evropskými zkušenostmi hrající na svém hřišti se skvělou atmosférou. Právě venkovní zápasy v Evropě byly v posledních letech herní bolístkou Slavie. O to větší překvapením byla tvář, kterou Pražané ve Španělsku ukázali – dle dat nebývale aktivní a defenzivně neprostupnou. Ale odjíždějí bez bodu…

Jindřich Trpišovský několikrát nevěřícně kroutil hlavou. Ani on sám zřejmě nečekal, že jeho tým se od začátku do Bilbaa zakousne a až na některé pasáže nepustí. Venkovní utkání v Evropě jsou totiž uvnitř klubu už nějakou dobu tématem. Herně byly pro Slavii vždy strašákem, výsledkově někdy také. Srovnejme výkony proti Římu doma a venku. Proti Lille doma a venku. Jako den a noc. Nevýrazné výkony v Kluži, Sivassu, na Rakówu, Panathinaikosu…

I proto panovaly před střetnutím s Bilbaem určité obavy. „Čekám hodně náročnou zkoušku, podobně jako v Lille. Bilbao má několik typově podobných individualit. Ofenzivní síla je veliká, křídla mají doslova fantastická,“ predikoval Trpišovský.

Dopadlo to však nejlépe a zároveň nejhůře, jak mohlo. Na rozdíl od vydřených výher v Tiraspolu, Ženevě či na Saint-Gilloise Slavia herně dominovala, ale skončila po prohře 0:1 bez bodu. Jen dobrým výkonem se postup nevybojuje, ale dá se od něj odrazit. Jak totiž data napovídají, v kontextu velikosti soupeře šlo zřejmě o nejdominantnější venkovní výkon Slavie v Evropě za dlouhou dobu. A po profesorsky zvládnutém výjezdu do Razgradu je tu ukazatel, že Pražané jdou i mimo Eden nahoru.

Rekordní obrana s Bořilem

Když se podíváme na xG, které v zápase vyprodukovaly ofenzivní hvězdy domácích, obočí vystřelí nahoru. Když dáme stranou zápas na hřišti gibraltarského trpaslíka St Josephs, menší kvalitu šancí, než bilbajských 0,29 očekávaného gólu si doma proti Slavii vytvořila za Trpišovského éry jen Kodaň. Ano, správně, v šest let starém zápase. I pro samotný Athletic jde o šokující vizitku, na San Mamés se pod 0,29 dostal za posledních osm let jen dvakrát.

„Původně jsme měli plán se Zimou a Holešem na stoperech, ale to se nám rozpadlo. Poklona pro Bořila, jak to skvěle ve čtyřce zvládl,“ prozradil Trpišovský. Je zajímavé, že Slavia podala do defenzivy tak dobrý výkon i při absenci Igoha Ogbua a Tomáše Holeše.

Právě Bořil dle dat vyčníval. Slávistický kapitán vyhrál 100 % svých defenzivních soubojů a míč se mu povedlo získat dvaadvacetkrát. Tomu se nikdo na hřišti nevyrovnal, druzí nejlepší se dostali na poloviční číslo.

Do toho zvládla být Slavia i nebezpečná vepředu. Hned sedm střel mířilo na bránu – víc v Evropě vyslala jen v Genku a Dortmundu, dvou možná nejčastěji vzpomínaných výjezdech v nové éře klubu.

Držení míče přes 57 % se dotýká čísel, kterých Slavia dosahovala před dvěma roky v Konferenční lize u o třídu horších soupeřů, než je Bilbao. Intenzita presinku, tedy PPDA? Na zahraničních evropských trávnících čtvrtá nejvyšší za Trpišovského éry.

Jsou to všechno maličkosti, rozhodující je výsledek. A ten je negativní. Tomáš Chorý, Mojmír Chytil či Ondřej Zmrzlý ve svých šancích zkrátka měli být přesnější. Instinkt zabijáků pak proti velikánům zápasy rozhoduje. Určitý základ kvality ale Slavia má a z hořkosladké zkušenosti z Bilbaa rozhodně lze těžit. V nejlepším případě ihned ve Frankfurtu.

Statistika Athletic Bilbao Slavia Držení míče 43 % 57 % Střely/na bránu 6/3 16/7 xG (očekávané góly) 0,29 1,16 Přihrávky/úspěšnost 278/74 % 452/84 % Centry 9 20 Úspěšnost v soubojích 52 % 48 % Fauly 16 14 PPDA (intenzita presinku) 13 5,9 Poznámka: PPDA označuje, kolik přihrávek si tým nechá soupeře vyměnit, než akci přeruší. Čím nižší číslo, tím vyšší intenzita presinku. Zdroj dat: wyscout.com.