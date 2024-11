Slavia - Fenerbahce 1:2. Komplikace v boji o postup, zmar a otočka hostů

Před rokem se José Mourinho, tehdy ještě kouč AS Řím, posadil po porážce za stůl v tiskovém centru Edenu a s naštvaným výrazem novinářům sdělil, že nikdo z hráčů s médii nepromluví. Důvodem byl výsledek 0:2, ale především tristní výkon jeho podřízených. „Beru to na sebe. Jde to za mnou. Hráči za to nemůžou,“ pravil The Special One.

Ve čtvrtek měl daleko lepší náladu. Jeho Fenerbahce se vyhrabalo ze špatného začátku a trefami Džeka a Júsufa Nasírího otočilo výsledek z 0:1 na 2:1. V tabulce Evropské ligy si tak polepšilo na osm bodů, naopak Slavia má po pěti kolech body jen čtyři a je mimo postupové pozice.

Jindřich Trpišovský postavil víceméně to nejlepší, co momentálně má. Situace v tabulce Evropské ligy si o to důrazně říkala. Po dvou venkovních porážkách s Bilbaem a Frankfurtem se totiž Slavia ocitla na hraně postupové čtyřiadvacítky. Proto žádné šetření, z top sestavy seděl jen stoper Ogbu, na pravém křídle byl Míchez místo nemocného Lingra.

„Některé týmy se mohou mezi sezonami hodně měnit, ale to není případ Slavie. Mají výbornou stabilitu, hráči spolu už pár let pracují a zvládnou hrát i poslepu,“ uznale líčil krátce před utkáním Mourinho.

Slavia hned v sedmé minutě ukázala, o čem trenérská legenda hovořila. Kinský milimetrovým pasem do levé lajny našel Bořila, ten si povodil dva hráče ve žlutém, akci vyostřil na rozeběhnutého Provoda, následovala prudká adresná přihrávka do kapsy a Chorý si vzápětí užíval řev vyprodaných ochozů.

O chvíli později Mourinho poprvé vylezl z lavičky před bouřící arénu. S doširoka roztaženými pažemi dával jasně najevo nespokojenost se vstupem do utkání. Od té doby byl ve svém živlu. Pohlcen emocemi často diskutoval se čtvrtým rozhodčím, vehementně dával najevo nesouhlas s mnohými verdikty německého hlavního rozhodčího Stegemanna. Když před lavičkou Fenerbahce zůstal nepotrestaný jeden z mnoha soubojů, vyběhl až mimo trenérskou zónu, s ním i celá střídačka. Stegemann rozdal hostům během pár vteřin tři žluté karty, na Mourinha si ale netroufl…

Slavia si dál jela to svoje. Diouf sypal do vápna jeden povedený centr za druhým, dokonale trefoval vysoce nebezpečné prostory, Chorý se však dvakrát neprosadil hlavou, Douděra ani jednou netrefil volej. A když rána Provoda skončila v síti, postranní sudí zvedl praporek kvůli ofsajdovému postavení Chorého. To už ale Fenerbahce drželo remízu. Osmatřicetiletý veterán Džeko si deset minut před koncem první půle navedl míč do středu, čímž dokonale zmátl matadora Bořila, a levačkou vypustil nechytatelné dělo.

Po pauze se Slavia snažila přitlačit Turky k Tribuně Sever, ale souvislý nápor si nevytvořila. Naopak musela hasit plno nebezpečných brejkových akcí rivala. Přesto si vytvořila solidní možnost, Douděra však špičkou kopačky z pěti metrů přestřelil. A v závěru si Slavia nepohlídala zadní tyč a zpětnou přihrávku uklidil pět minut před koncem střídající Júsuf Nasírí.