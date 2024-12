Koubek: Na mužstvo jsem pyšný, ale jsme smutní. Porážka nás posílí

Mrzí vás výsledek s nulou bodů?

„Určitě jsme smutní, zklamaní, byli jsme blízko k natažení naší série (25 zápasů bez porážky v základní hrací době evropských pohárů). Bodík bychom si zasloužili.“

Kde se zápas zlomil?

„Při brance na jedna jedna prokázal Manchester United individuální kvalitu. V momentě, kdy dostali víc prostoru a my jsme byli víc nahoře, rozhodčí pískl takový pseudofaul. Přišla rychlá rozehrávka a z ní se to rozjelo. Pořád to před prvním inkasovaným gólem bylo systémově vykryté správně, ale Diallo je vynikající. Skvěle provlékl Lukáše Kalvacha, pak se to nešťastně odrazilo od paty Svetozara Markoviče. Druhá branka padla po naší diskomunikaci při pokrytí standardky, kde jsme nesplnili úkol. Budu konkrétní - chyběl nám hráč před Fernandesem, který standardku kopal. Měli jsme před ním vytvořit malou zeď, aby zastínil prostor. Ten nám tam chyběl. Bylo to vlivem střídání, kdy se tam naši hráči nedohodli. Ještě mě napadá jeden moment.“

Povídejte.

„Za stavu jedna jedna se to zlomilo po příchodu Prince Adua - Matěj Vydra měl po jeho pěkné individuální akci obrovskou šanci, mohli jsme po vyrovnání United hned skočit znovu na dva jedna. Tam možná došlo ke zlomu, kdy to United přežil. Pak nastal vývoj, který už jsem popsal.“

„Říkali jsme si před zápasem, abychom brankáře Onanu dohrávali. Zdálo se nám, že v poslední době není v dobrém rozpoložení, hráči měli za úkol ho presovat.“

Dalo se tlaku United v závěrečné pasáži zabránit?

„Amorim do hry posílal světové hráče, kteří mu zápas vystupňují. Naše možnosti jsou v tomhle trošku omezenější. Tam získali United půdu pod nohama. Dvakrát nás podržel Martin Jedlička. Je třeba říct, že United sahali po brance už v jiných pasážích zápasu, než v úplném závěru.“

Ceníte si přístupu a výkonu týmu?

„Na mužstvo jsem hrdý, pyšný, kluci odevzdali, na co mají, udělali to soupeři velmi těžké. Manchester United vyhrál až v samém závěru, byli jsme důstojným soupeřem, který favorita hodně potrápil. Soupeř si výhry určitě hodně cení, my si zase ceníme našeho výkonu, byl to krásný zápas. Nebylo to tak, že by nám soupeř světové třídy nasypal čtyři, pět gólů, vzdorovali jsme hrdinně.“

Pomůže takový zápas hráčům i přes konečnou prohru do budoucna?

„Poznali zase vysoký level, hlavně přední hráči United jsou vynikající. Možná mají ještě trošku nestabilní defenzivu, my jsme byli celý zápas v rámci našich možností nebezpeční. Souhlasím s tím, že jsme se přesvědčili o tom, že můžeme držet krok i s takovými soupeři. Tahle porážka nám neublíží, tohle nás posílí.“