Chorý oživil vzpomínky na Kúdelu. Proč musí Slavia doufat v jiný průběh?

Byla hodina po půlnoci a v Edenu už se poctivě pracovalo na úklidu tribun, které během čtvrtečního večera přihlížely prohře 1:2 s Anderlechtem. Šlo o poslední domácí zápas podzimu, vršovický stánek si nyní na určitou dobu od fotbalu odpočine, stejně tak po nedělním ligovém utkání v Teplicích i hráči. Ale funkcionáři Slavie? Ti budou během svátků i ledna muset řešit hodně nepříjemné záležitosti.

„Během zápasu byl obránce Mathias Zanka Jörgensen obětí rasistického chování hráče Slavie Praha. Anderlecht tyto události silně odsuzuje a stojí za svým obráncem. Klub bude nadále komunikovat s UEFA a případ pečlivě sledovat,“ zasvítilo v době, kdy už mnozí fanoušci usínali, na webových stránkách bruselského celku.

Pozápasová slova trenéra Davida Huberta tak dostala punc oficiality. Ten řekl: „Podáme stížnost podle protokolu UEFA kvůli rasismu ze strany hráče Slavie na začátku zápasu. Nedokážu pochopit, jak se takové věci mohou na hřišti stát.“ Slavia se začala v pátek obvinění bránit. Nejdříve je ale důležité si ujasnit, co se na hřišti vlastně stalo.

Nenápadný moment

Nečekejte emotivní strkanici a tvrdou výměnu názorů, jakou v roce 2020 vyvolala slova Ondřeje Kúdely vůči Glennu Kamarovi ze skotských Rangers. Incident mezi Chorým a dánským internacionálem zvaným Zanka možná oko diváka během utkání ani nezaznamenalo, případně na něj do pár minut zapomnělo. Koneckonců, samotná Slavia se o situaci dozvěděla právě až z přepisu tiskové konference kouče hostí, belgická strana ji během ani po utkání nekonfrontovala.

Ale zpět na trávník – interakce mezi Chorým a Zankou se udála na začátku 13. minuty. Při přetahované mezi hráči ve vápně je zřejmé, že vytáhlý útočník Dánovi něco říká. Když míč doputuje za autovou čáru, stoper se klusem odebere za sudím Anastasiosem Papapetrouem a společně se spoluhráčem divoce gestikulují směrem k Chorému. Rozhodčí za dotyčným v klidu dojde, promluví s ním pár slov a dá pokyn k rozehrání autu. Celá anabáze trvá zhruba 40 sekund.

Anketa Postoupí Slavia do play off Evropské ligy? ANO NE

K další výměně názorů mezi hráči došlo v přerušené hře o dvě minuty později, tuto situaci po zápase popisoval brankář Colin Coosemans: „V tu chvíli jsem byl tak znechucen, že jsem chtěl opustit hřiště. Musím pogratulovat Zankovi, že se navzdory všemu znovu uklidnil.“

Nenápadné momenty, které na první dobrou zanikly. I po zápase si většina hráčů Anderlechtu podala s Chorým v klidu ruce. Stejně ale bude mít situace výraznou dohru. Belgický tým ji nechal zapsat do zprávy technického delegáta a Pražané byli nuceni reagovat.

Slavia se brání

„Klub si je jistý, že k žádné rasistické urážce ze strany našeho hráče nedošlo. Rasismus dlouhodobě odsuzujeme, je pro nás nepřijatelný a v rámci naší organizace máme řadu preventivních programů na boj s nenávistí a netolerancí v jakékoli formě,“ stojí v reakci, kterou obdržela redakce Sportu včera ráno.

Dle „sešívaných“ slovní konflikt mezi hráči proběhl, Chorý měl ale Zankovi nadávat česky. „Emoce k fotbalu patří, stejně tak je měli i hostující hráči, ale to, že naši hráči mluví česky zvýšeným hlasem, nelze považovat za rasismus. Anderlecht nám ani nijak nespecifikoval, co je vlastně podle nich rasistické chování a co se konkrétně stalo,“ tvrdí Slavia.

Vyjádření klubu už ale nic nezmění na tom, že se incident dostal na světlo. Není pochyb, že ho UEFA bude řešit. Deník Sport během včerejška podrobně zjišťoval pozadí případu, to, jak k němu bude UEFA přistupovat a jaký trest vytáhlému útočníkovi případně hrozí. Začněme tím, čím si můžeme být jistí – minimální délkou případného trestu.

Do ledna bude jasno

Od kauzy Kúdely se pohled UEFA na případy rasismu nezměnil a i nadále dle článku 14 platí, že pokud je hráč shledán vinným, dostane stopku minimálně na deset utkání. Takový flastr tehdy dostal i slávistický stoper. Distanc se týká soutěží pořádaných hlavním evropským fotbalovým orgánem – v případě Chorého tedy pro Evropskou ligu, kvalifikace na mistrovství světa v dresu české reprezentace a případnou Ligu mistrů v příští sezoně.

Jakmile se případ na UEFA dostane, má několik stupňů projednávání. Jak se ale redakce dozvěděla, verdikt musí padnout už před následujícím, tedy sedmým zápasem ligové fáze Evropské ligy. Jasno tak musí být do 23. ledna, kdy Slavia v Řecku vyzve PAOK Soluň. Je dlouhodobě nastavenou strategií UEFA, aby tyto případy řešila rychle.

Je tak nadmíru pravděpodobné, že události dostanou rychlý spád. Podobně jako před lety vyšle UEFA do akce inspektory, kteří si vyslechnou verzi všech účastníků incidentu. Největší roli v rozhodnutí o vině či nevině při posuzování disciplinární komise hrají přímé důkazy.

Co hraje pro Chorého?

Mezi ty lze počítat třeba kamery ze stadionu. Experti na odezírání z úst působili i v případu Kúdela, na rozdíl od něj se ale z dostupných zdrojů nezdá, že by Chorý měl při své komunikaci s protihráči zakrytou pusu.

Zásadní je ale dle Pražanů chování rozhodčího přímo na stadionu, což zmiňují i ve svém prohlášení: „Protokol UEFA pro případ rasismu v průběhu zápasu je jasně popsán a nebyl aktivován, Anderlecht kontaktoval Venue Directora UEFA přibližně v 36. minutě zápasu s tím, že údajně mělo dojít k rasismu ze strany diváků. Toto obvinění bylo ihned prošetřeno a nepotvrdilo se. Po zápase bylo ze strany Anderlechtu toto tvrzení změněno na údajný rasismus některého z našich hráčů.“

Protokol, který „sešívaní“ zmiňují, může mít klíčovou roli. Ve své relativně nové podobě dává sudímu výrazné pravomoci a především jasné instrukce, jak postupovat v podobných situacích.

Ty nejsou veřejně dostupné, ale dobře obeznámený zdroj redakci popsal, že pokud byl sudímu na hřišti nahlášen závažný incident obsahující rasistickou nadávku, inicioval by jeho řešení už v poločase. Zorganizoval by jednání se zástupci obou klubů, observerem rozhodčích, technickým delegátem a zmíněným Venue Directorem. To se ale nestalo.

Nutno ovšem říct, že UEFA případy rasismu mezi hráči neřeší příliš často, tudíž je náročné udávat jakýkoli precedens. Od kauzy Kúdela k podobnému případu v evropských pohárech nedošlo. Disciplinární komise tak ví, jak v těchto situacích postupovat, ale i pro ni půjde o oříšek. Na rasismus je nahlíženo tvrdě a případ musí řešit rychle. Ať byl Tomáš Chorý vinný či nevinný, Slavii zkrátka čekají nepříjemné týdny.

Kúdela: verdikt za 27 dní, konec po necelém roce

Na Slavii si musí přát, aby Chorého příběh nenapodobil ten Kúdelův z roku 2021. Co do bouřlivosti i co do trestu. Už 27 dní po incidentu na Rangers si slávista odnesl trest na deset zápasů, s nímž nepohnulo žádné odvolání.

Ve čtvrtek 18. března v odvetě Evropské ligy Ondřej Kúdela v Glasgow cosi pod rukou řekl do ucha Glena Kamary, finského hráče tmavé pleti. Nastalo pozdvižení, stížnosti, navrch fyzický incident po zápase – Kamara napadl Kúdelu.

UEFA vyslala inspektory, ti vyslechli všechny strany (Kúdelu 25. března). Slavia si pochvalovala, že nenašli žádné důkazy. V mezidobí případ silně živil Kamarův právník Aamer Anwar. Například výrokem, že jeho klient je nyní každý den rasisticky napadán.

Disciplinárka UEFA zahájila řízení 6. dubna a Kúdelovi preventivně dala stopku na jeden zápas. Za týden, přesně 14. dubna, vynesla verdikt. Nejnižší možný, i tak ve výši deseti zápasů. Slávista se 23. dubna odvolal, 26. května přišlo zamítnutí.

Mezitím Anwar dosáhl toho, že se případem začaly zabývat i skotské orgány a hráči hrozilo trestní stíhání. Kúdela se 11. června obrátil k mezinárodní sportovní arbitráži. Ta se po odkladu rozhodla případem zabývat v dubnu 2024.

Ovšem 9. března padlo ve Skotsku rozhodnutí, že k trestnímu stíhání nedojde. Dva dny na to, 11. března, Kúdela své odvolání k arbitráži stáhl. Případ tak po necelém roce skončil, Kúdelu stál téměř jistě EURO 2021.