Soupeř Plzně v play off EL: maďarský mistr, nebo těžká váha z Portugalska

V Evropské lize známe konečné pořadí ligové fáze, co se bude dít dál? První sezona hraná v novém formátu pokračuje už za necelé dva týdny nově vzniklým play off, ve kterém se utkají týmy na 9. až 24. místě obří tabulky. Osm nejlepších celků ligové fáze si zajistilo postup rovnou do osmifinále. Fotbalisté Plzně se po prohře v Bilbau propadli na 16. místo, ve vyřazovací fázi tak vyzvou buď Ferencváros, nebo Porto. Soupeře se dozví při pátečním losu.