Co čeká Plzeň v Římě? Období dešťů, slavná Curva Nord a pozor: Argentinská zbraň je zpět

Sportovní komplex Foro Italico je jedním z mnoha pozůstatků fašistické éry v Itálii. Vybudovat jej dal Il Duce, po němž také původně nesl jméno. Na památku italského vůdce je dodnes před hlavním vchodem devatenáctimetrový obelisk. Jeden ze třinácti v celém městě. Najdete zde však také Italský olympijský výbor i bazén, tenisové kurty pro květnové Masters a chodník slávy italského sportu.

Především ale sedmdesátitisícovou arénu, která hostila olympijské hry, finále mistrovství světa, dvou evropských šampionátů a dvakrát i závěrečný duel Ligy mistrů.

„Víme, jak velký stadion a jaká atmosféra nás čeká. Nemyslím si, že by nás to mělo zaskočit a negativně ovlivnit náš výkon. Spíš naopak,“ doufá Lukáš Kalvach ve štěstí na místě, kde Dana Zátopková získala olympijské stříbro v hodu oštěpem.

Cesty ke stadionu jsou ze všech tří přístupných směrů lemovány stánky s občerstvením a suvenýry. Náladu velkého zápasu tak lze snadno nasát. A to přesto, že po lístcích se zcela nezaprášilo. Kde bude našlapáno? Rozhodně v útočišti nejvěrnějších „Laziali“. Sektor Curva Nord požene domácí tým za postupem.

„Potřebujeme tuhle podporu. Je klíčovou součástí našeho výkonu,“ spoléhá na sedmnáctitisícový kotel kouč Marco Baroni.

Do varu ho jistě dostane zpráva o návratu Tatyho Castellanose. Nejlepšího střelce týmu, bez nějž Lazio nasázelo v pěti zápasech pouhých pět branek.

„Určitě nastoupí. Střílení branek však není jen jeho úlohou. Je to záležitost součinnosti celého mužstva. Bez něj jsme ovšem byli slabší,“ líčí italský kouč. Na Plzeň tak použije argentinskou zbraň, i když zatím zřejmě ne na celých devadesát minut.

Všechny prostředky se však hodí. Lazio doma dokázalo napříč soutěžemi vyhrát pouze tři z posledních deseti utkání.

„Samozřejmě je pro nás povzbuzující, že nám s Plzní stačí i remíza, ale na to hrát nemůžeme. To by se nám vymstilo. Že se nám doma poslední dobou nedaří, je spíš souhra okolností a náhod. Kdyby to bylo kvůli našim špatným výkonům, trápil bych se, ale my si držíme vysokou kvalitu,“ věří svěřencům Baroni.

V Evropské lize vytvořili „Biancocelesti“ z Olimpico pevnost. Třikrát zde zvítězili, jednou remizovali. První zaváhání by však nejlepší celek ligové fáze poslalo ze hry ven. Podaří se Viktorii sestřelit „Orly“?

Co čeká fanoušky?

Pizza a caffé

Sektor plzeňských fans se nachází v rohu, který při zápasech AS Řím patří skalním příznivcům Giallorossi. Veškeré vybavení je proto v odpovídající kvalitě. Za zmínku stojí, že stánky běžně nabízí půlku pizzy a tradiční espresso, tedy caffé. Možné je si také zdarma natočit vodu. Není třeba bát se říct si o kelímek (italsky „bicchiere“).

Bacha na déšť

Pokud se naplní předpověď, viktoriány zastihne ve Věčném městě jedno z mála deštivých období. Když už však na jihu Itálie prší, tak pořádně. Přestože jsou tribuny na Stadio Olimpico kryté, dokáže silný vítr pořádně pokropit i fanoušky ve vyšších řadách. Pláštěnka se proto určitě hodí. Uklidněním může být, že sektory kolem toho plzeňského by měly být prázdné, a tak by nemusely přijít provokace ze strany místní mládeže.