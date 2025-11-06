ONLINE: Plzeň - Fenerbahce 0:0. Hosté po změně stran zahrozili, Viktoria ale drží nulu
Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká čtvrté utkání v ligové fázi Evropské ligy. Západočeši se doma představí proti tureckému Fenerbahce. Oba týmy aktuálně drží sérii sedmi soutěžních zápasů bez porážky. Plzeňští budou chtít přidat třetí výhru v soutěži, která by je výrazně přiblížila k postupu do jarní fáze. Podaří se svěřencům Martina Hyského navázat na senzační triumf v Římě i na domácí půdě proti nepříjemnému tureckému soupeři? Utkání startuje ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|4
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|5
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|6
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|9
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|10
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|11
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|12
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|13
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|14
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|15
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|16
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|17
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|18
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|19
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|20
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|21
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|22
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|23
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|23
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|26
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|28
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|29
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|30
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off