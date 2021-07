Konferenční liga: Žilina padla v Gruzii, ale jde dál, Trnava taky. Lüftner se zranil

Třetí tým uplynulého ročníku maďarské ligy Fehérvár zaváhal už před týdnem v úvodním domácím duelu, v němž inkasoval vyrovnávací gól ve třetí minutě nastavení a do odvety si odnesl pouze remízu 1:1.

V arménském Gjumri, kde se odveta hrála, nasadil Fehérvár do základní sestavy tři účastníky nedávného mistrovství Evropy, mezi nimi i nejrychlejšího hráče šampionátu Loica Néga a střelce branky při remíze 1:1 s Francií Attilu Fiolu. Ani to ale favoritovi nepomohlo.

Puskás Akadémia před týdnem ve Finsku remizovala 1:1. V její základní sestavě v odvetě nechyběli stoper Patrizio Stronati a záložník Jakub Plšek. V nastavení naskočil do hry i útočník Libor Kozák.

Postup oslavily i slovenské celky Trnava a Žilina. Trnava v prvním utkání s maltským mužstvem Mosta prohrála 2:3, v domácí odvetě ale zvítězila 2:0, o což se gólem postaral český záložník Filip Twardzik. Žilina podlehla v odvetě gruzínskému týmu Dila Gori 1:2, první zápas však vyhrála 5:1.

Dál jde i Vratislav, která doma zdolala Paide 2:0 a navázala na týden starou výhru 2:1 z Estonska. Za polský celek si od 72. minuty zahrál i český záložník Petr Schwarz.

Za týden v 2. předkole vstoupí do nové pohárové soutěže i dva čeští zástupci. Plzeň na úvod doma přivítá běloruský Brest a Slovácko se představí na hřišti Lokomotivu Plovdiv.

Odvetná utkání 1. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Ararat Jerevan - Fehérvár 2:0 (1:0), první zápas: 1:1, postoupil Jerevan

Struga (Mak.) - Liepaja (Lot.) 1:4 (0:1), první zápas: 1:1, postoupila Liepaja

Kauno Žalgiris - Europa (Gibr.) 2:0 (1:0), první zápas: 0:0, postoupil Žalgiris

Gagra (Gruz.) - Sutjeska (Č. Hora) 1:1 (0:0), první zápas: 0:1, postoupila Sutjeska

KuPS Kuopio (Fin.) - Noah (Arm.) 5:0 (4:0), první zápas: 0:1, postoupilo Kuopio

Urartu (Arm.) - Maribor 0:1 (0:0), první zápas 0:1, postoupil Maribor

Valmiera (Lot.) - Suduva (Lit.) 0:0, první zápas: 1:2, postoupila Suduva

Dinamo Batumi - Tre Penne (San Mar.) 3:0 (1:0), první zápas: 4:0, postoupilo Batumi

Santa Coloma (And.) - Mons Calpe (Gibr.) 4:0 (3:0), první zápas: 1:1, postoupila Coloma

St Joseph's (Gibr.) - Levadia Tallinn 1:1 (1:0), první zápas: 1:3, postoupila Levadia

NSÍ Runavík (Faer. ostr.) - Honka Espoo (Fin.) 1:3 (0:1), první zápas: 0:0, postoupila Honka

Petrocub Hincesti (Mold.) - Sileks (Sev. Mak.) 1:0 (0:0), první zápas: 1:1, postoupil Petrocub

Sligo Rovers (Ir.) - Hafnarfjördur (Isl.) 1:2 (0:1), první zápas: 0:1, postoupil Hafnarfjördur

Dila Gori (Gruz.) - Žilina 2:1 (0:1), první zápas: 1:5, postoupila Žilina

Sfintul Gheorghe (Mold.) - Partizani (Alb.) 2:3 (2:2), první zápas: 2:5, postoupilo Partizani

The New Saints (Wal.) - Glentoran (Sev. Ir.) 2:0 (2:0), první zápas: 1:1, postoupili The New Saints

Llapi (Kos.) - Škupi (Mak.) 1:1 (0:0), první zápas: 0:2, postoupilo Škupi

Swift Hesper (Luc.) - Domžale (Slovin.) 1:1 (1:0), první zápas: 0:1, postoupilo Domžale

Puskás Akadémia - Inter Turku 2:0 (1:0), první zápas: 1:1, postoupila Puskás Akadémia

Gzira (Mal.) - Sant Julia (And.) 1:1 (0:1, 1:1 - 0:0), na pen. 5:3, první zápas: 0:0, postoupila Gzira

Laci (Alb.) - Podgorica 3:0 po prodloužení (1:0, 0:0 - 2:0), první zápas: 0:1, postoupilo Laci

Larne (Sev. Ir.) - Bala Town (Wal.) 1:0 (0:0), první zápas: 1:0, postoupilo Larne

Trnava - Mosta (Mal.) 2:0 (2:0) - za domácí gól Twardzik, první zápas: 2:3, postoupila Trnava

Bohemians (Ir.) - Stjarnan (Isl.) 3:0 (1:0), první zápas: 1:1, postoupili Bohemians

La Fiorita (San Mar.) - Birkirkara (Mal.) 1:1 (0:0), první zápas: 0:1, postoupila Birkirkara

Dečič (Č. Hora) - Drita (Kos.) 0:1 (0:0), první zápas: 1:2, postoupila Drita

Breidablik (Isl.) - Racing-Union (Luc.) 2:0 (0:0), první zápas: 3:2, postoupil Breidablik

Vllaznia (Alb.) - Široki Brijeg (Bos.) 3:0 (0:0), první zápas: 1:3, postoupila Vllaznia

Vratislav - Paide Linnameeskond (Est.) 2:0 (1:0), první zápas: 2:1, postoupila Vratislav

FK Sarajevo - Milsami Orhei (Mold.) 0:1 (0:1), první zápas: 0:0, postoupilo Milsami

Coleraine (Sev. Ir.) - Velež (Bos.) 1:2 (1:0), první zápas: 1:2, postoupil Velež

KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - RFS (Lot.) 2:4 po prodloužení (2:3, 0:0 - 0:1), první zápas: 3:2, postoupil RFS.