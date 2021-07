Petržela a boj o Evropu: Psychika musí být tvrdá. Co ho limituje?

Těší se na fanoušky, pořádný trávník a snad i postup do třetího předkola, kde čeká na vítěze zvučný sok – dánský FC Kodaň. Pro Milana Petrželu nejsou evropské poháry tuctovou záležitostí, byť po plodných letech v Plzni může mít dávno nadhled.

Jak jste na tom fyzicky po zranění?

„Začínám…Teprve se do toho zase dostávám. Přípravu jsem skoro neabsolvoval. O to je to teď těžší. Navíc není na velké běhání moc času. Spíš to přijde se zápasy a postupným zatěžováním. Těžko říct, jak dlouho na hřišti vydržím. V každém zápase se cítíte jinak.“

Měl jste takové zvláštní zranění, co?

„V prvním přáteláku proti Prostějovu mě přejel jeden hráč (Omale), trefi l mě na lýtko. Praskla mi tam žíla, vylila se do celého lýtka. S tím jsem dlouho rehabilitoval. Pak mi na tréninku Marko Merdovič trošku přišlápl palec. Měl jsem sraženinu, která mi tlačila na šlachu. To bylo nepříjemné. Je to takové zranění–nezranění, které hráče limituje. Ještě to malinko cítím. Většinou to vyřeším práškem. Během utkání na to nemyslím.“

Nejste nakonec rád, že jste nemusel absolvovat v přípravě náročné dávky? „Nejsem. (rázně) Příprava je pro každého hráče nepříjemná, ale na druhou stranu každý vidí, že pak kondice chybí. Bez běhání nejde hrát fotbal.“

Co jste si ověřili v prvním duelu v Plovdivu?

„Že se s nimi dá hrát. Možná jsme měli o šanci víc, bohužel jsme dostali v závěru gól. Diváci vytvořili soupeři doma dobrou kulisu. Ani počasí nebylo optimální. Ale pořád je to otevřené a šance na postup jsou vyrovnané. Narazily na sebe hodně podobné mančafty.“

Kouč Martin Svědík tvrdil, že někteří hráči byli nervózní. Všiml jste si toho taky?

„Všiml…Měl jsem možnost to sledovat z lavičky. Kluky znám, takže jsem viděl, že tam nervozita je. Z některých to během zápasu spadlo, z jiných ne. Každý se s tím musí porvat sám. Psychika je strašně důležitá, hodně ovlivňuje výkon. Potřebujete ji mít pevnou, tvrdou. Jakmile trošičku polevíte, hned se to projeví. Tvrdnou vám nohy, nejdou tak lehce jako normálně. Navíc si pak třeba ani nevěříte tolik v kontaktech s balonem. Teď už by to mělo být daleko lepší.“

Budete na svém stadionu silnější?

„Konečně budou moct přijít diváci, což by nám mohlo pomoct. Oni budou hrát zezadu a na brejky. To umí, což u nich potvrdili. Budeme si muset dávat bacha, aby nás nepřekvapili.“

Necítili jste, že jste měli kopat aspoň jednu penaltu?

„Ano, viděli jsme dvě. Za zákroky na Navrce (Jana Navrátila) a Hofi ho (Stanislava Hofmanna). Bavili jsme se o tom. Oba potvrdili, že na ně byl penaltový zákrok. Mrzelo nás to, ale stejně to už neovlivníme. Musíme se dívat dopředu. Nedělní výhra v Liberci nás povzbudila. Ukázali jsme, že máme svou kvalitu a sílu.“

Jsou pro vás poháry pořád svátkem, nebo už rutinou?

„Určitě je to svátek. Pokaždé je událost, když se tým dostane do evropských pohárů. Užíváme si to jak my hráči, tak celý klub i fanoušci. Je to zpestření týdne. Lepší než hrát jen o víkendu ligu. V Plzni jsme měli takovou partu, že jsme si z pohárů dělali spíš srandu. Nevytvářeli jsme na sebe tlak. Atmosférou v šatně jsme ze sebe nervozitu vždycky dostali.“

Martin Svědík, kouč Slovácka: Budeme dobývat „Z naší strany to musí mít větší tempo než v prvním utkání. Asi budeme dobývat, ale taky záleží, co nám dovolí soupeř. Budeme muset být od začátku aktivní a snažit se co nejrychleji vstřelit gól. Plovdiv má směrem do ofenzivy spoustu dobrých fotbalistů, v přechodové fázi jsou nebezpeční. V sestavě ještě mám nějaké otazníky. Šašinka připravený nebude, Tomič ano. Stejně jako Hofmann, kterého jsme v Liberci preventivně šetřili. Měl lehčí zranění z Bulharska. Bylo důležité, že jsme vyhráli v Liberci. Zvlášť poté, co jsme prohráli první utkání poháru v závěru. Potřebovali jsme se naladit na tento čtvrtek, abychom byli ve větší psychické pohodě. Právě psychika nám v Plovdivu zbytečně svazovala nohy. Nebyli jsme přesní, ztráceli jsme hodně balonů. Protivník má výhodu vyhraného zápasu, ale šance jsou pořád otevřené.“

SESTŘH: Liberec - Slovácko: 0:1. Tří body vystřelil hostům Petržela, Cecilia nedohrál