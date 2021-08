ZNÁMKOVÁNÍ Plzně: nejlepší Ba Loua, režisér obratu Čermák i válečník Chorý

Louis Robles z The New Saints oslavuje svou trefu proti Plzni • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Plzně po inkasované brance v odvetě s The New Saints • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Plzně oslavují postup z 3. předkola Konferenční ligy, ve kterém po penaltách přešli přes velšský celek The New Saints • Dominik Bakes / Sport

Zvládli to. Na poslední chvíli, ale povedlo se. Fotbalisté Plzně po úvodní prohře 2:4 s The New Saints velšského soupeře doma porazili 3:1 a po úspěšném penaltovém rozstřelu prošli do play off Konferenční ligy. Klíčoví pro zvrat nepříznivého vývoje v odvetě byli střídající hráči jako Tomáš Chorý, autor jedné z branek, či Aleš Čermák. Oba si od deníku Sport vysloužili vysokou známku 8, stejně jako nejlepší hráč Viktorie Adriel Ba Loua. Co jejich spoluhráči?