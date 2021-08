Tahy profesora Bílka: jen dva obránci! S Plzní mu vyšel riskantní plán

Od prvních chvil dvojzápasu s The New Saints tlačili káru do kopce. Už to vážně vypadalo, že se převrhne a Plzeň bude rudnout ostudou. Nestalo se. Mužstvo přepnulo do režimu maximální bojovnosti a v penaltovém rozstřelu si vyřídilo play off Konferenční ligy. Po zápase pak tribuny vyřvávaly jedno – trenéra Michala Bílka. Právě on svými profesorskými tahy donutil Velšany ke kapitulaci. Od osmašedesáté minuty nechal na hřišti jen dva ortodoxní zadáky. Plán vyšel, byť až v hodině dvanácté.

Po prvním střetu s neznámým vojskem z Walesu se Plzeň vracela v mrákotách z Cardiffu. V průběhu duelu prohrávala 0:4, v závěru snížila na přijatelných 2:4. Proto si před odvetou dokola opakovala: neinkasovat, nepustit soupeře do brejků a nedarovat ostrovním bojovníkům standardní situace. Ve čtvrté minutě odvety Louis Robles utišil nadržené hlediště gólem po fikaně zahraném trestném kopu...

V tu chvíli se v hlavě Michala Bílka začal rodit vysoce riskantní plán. Šestadvacet minut nechal na trávníku původní sestavu, byť už dávno předtím nechal na rozcvičišti pobíhat Tomáše Chorého. Toho pak po půl hodině vypustil jako toreadora do arény místo opakovaně nevýrazného Jhona Mosquery. Zároveň stáhl z trávníku nepříliš konstruktivního Moudou Ndiayeho, jehož nahradil tvořivější Dominik Janošek.

Změny si nesedly okamžitě, dvě věže na hrotu útoku potřebovaly na klíčové údery čas a ještě výraznější podporu od záložní jednotky i krajních beků.

„Mám rád, když jsou útočníci vysocí, umí přidržet balon a prosadit se v šestnáctce,“ říkal po utkání Bílek.

Dlouho se nic moc nedělo. Občas se v šestnáctce soupeře vařila voda, ale kromě pohledné branky Pavla Buchy na 1:1 to na velký obrat nevypadalo. Plzeňský kouč však přiložil pod kotel. V osmašedesáté minutě z trávníku stáhl stereotypní krajní beky Milana Havla a Matěje Hybše, jejich pozice obsadili hráči s ofenzivní genotypem – Šimona Faltu a Joela Kayambu.

Právě krok s borcem z Konga byl vysoce riskantní, možná až hazardní, s určitostí „nebílkovský“. Devětadvacetiletý technik sice zlepšil defenzivu, ale nahánět rychlíky z Walesu dělalo během dvojzápasu velké starosti i mnohem zkušenějším zadákům. Přesto Kayamba uspěl, uhasil několik brejků a ještě se vytrvale snažil podporovat útočné snažení.

„V době, když nám teklo do bot a potřebovali jsme otočit výsledek, nám to vyšlo. Potřebovali jsme kvalitní centry ze stran, dobrých jich tam tolik nešlo,“ pochvaloval si své profesorské tahy Bílek. V závěrečných minutách – pětaosmdesáté a jednadevadesáté – se trefili dvoumetroví habáni Chorý s Jean-Davidem Beauguelem a poslali drama do prodloužení. „Oba to odmakali, dělají všechno pro to, aby to tam dotlačili. Je to pro nás pořád varianta, že takhle nastoupíme i od začátku, teď jsme to udělali až v době, kdy jsme prohrávali. Kluci potvrdili, že můžou spolu hrát.“

Ostatně, Bílek v pravou chvíli vytáhl z lavičky také rekonvalescenta Aleše Čermáka, který dodal finální fázi zápasu větší kvalitu a chytře naložil i s Miroslavem Káčerem. Byť šel do akce na závěrečných sedm minut prodloužení, proměnil rozhodující pokutový kop.

Bílek se v průběhu zápasu nemýlil ve strategii, zaslouží pochvalu. Proti CSKA Sofia by ale propustnost defenzivy mohla týmu zlomit vaz. To musí mít kouč na paměti, aby se mohl dostavit další potlesk.

Jak se v průběhu zápasu měnila plzeňská sestava

Trenér Bílek vsadil na osvědčené rozestavení i očekávaná jména. Ba Loua s Mosquerou měli na stranách maximálně doplňovat Beauguela na hrotu, ofenzivní noty měli i střeďáci Šulc s Buchou. „Věřili jsme, že i s jedním útočníkem jsme schopni vyvinout na soupeře tlak,“ pravil kouč.

Rychlá branka donutila plzeňské trenéry jednat. Chorý se okamžitě šel rozcvičovat a po půlhodině hry Bílek zavelel k odvážné změně. Obětoval Mosqueru a vysokého hroťáka vyslal k Beauguelovi. Janoškův příchod za Ndiayeho byl vynucený zraněním. Rozestavení se změnilo na 4 – 4 – 2.

V 68. minutě za stavu 1:1 trenéři zaveleli k útočnému harakiri. Do boje šli na křídla Kayamba (místo Havla) s Faltou (místo Hybše), na place zbyli z obránců pouze stopeři Brabec s Pernicou. Hodně pomohl i Čermák, jenž šel do hry v 77. minutě za Šulce, tedy střídání „kus za kus“.

