Polemika Sportu: Měl by Bílek postavit Ba Louu proti CSKA Sofia do základu?

Nasadit, či nenasadit. Nechat hrát, nebo nenechat hrát. Realizační tým Plzně v čele s trenérem Michalem Bílkem řeší před úvodním soubojem závěrečného předkola Konferenční ligy dilema kolem Adriela Ba Louy. Ten po dvojzápase s CSKA Sofia sbalí kufry a vyrazí ze západu Čech vstříc výzvě v Lechu Poznaň. Je tak otázkou, zda hráče, který Viktorii opustí, do pro klub velmi důležité bitvy vůbec vyslat. Jak to vidí redaktoři Sportu Radek Špryňar a Jan Vacek, kteří se na toto téma pustili do polemiky?

Radek Špryňar: Ano, charakter má, ať hraje

Je to citlivá věc, vysoce delikátní. Klub je v nervech před střetem s CSKA Sofie, z něhož potřebuje vytěžit desítky milionů korun. Jinak to s madam Viktorií vážně nemusí dopadnout dobře. Maximální koncentraci na dvojzápas roku však ruší případ Adriela Ba Louy, který si za týden sbalí fidlátka a odejde do Polska. Trenér Michal Bílek zvažuje, co s tím. Na středeční tiskové konferenci přiznal, že se byl u afrického hráče utvrdit, zda chce s plnou vážností Plzni pomoct.

Chápu, věřit není snadné, nicméně Ba Loua patří i za těchto okolností do základu. A to proto, že je nejlepším křidelníkem klubu, o čemž přesvědčil v minulé sezoně. Kayamba ani Mosquera nedosahují jeho kvalit. Navíc Afričan nikdy své povinnosti nešidil. Zevnitř klubu nešly zprávy o nespokojenosti s jeho přístupem. Že se občas pozdě vrátí do obrany, že potřebuje některé věci opakovat a vysvětlovat, je dané jeho náturou. To nemá s charakterem co dělat. Jen ať hraje. Plzeň nemá prostor na opatrná rozhodnutí.

Jan Vacek: Ne, hlava už je v Polsku

Rozumím, proč Viktoria trvala na tom, aby se Adriel Ba Loua definitivně přesunul do polského Lechu až po odehrání play off Konferenční ligy se Sofií. Je to zřejmý signál, že kouč Michal Bílek ještě chce křídelníka z Pobřeží slonoviny využít. Osobně si ale nemyslím, že to je dobrý nápad. Aniž bych chtěl šikovného fotbalistu podezírat z neodpovídajícího přístupu, těžko by někoho překvapilo, kdyby už byl hlavou ve svém novém angažmá. Koncentrace na pro Plzeň naprosto stěžejní zápas nemusí být stoprocentní. Ani motivace nemusí být vyšponovaná na maximální obrátky. Pětadvacetiletý fotbalista se ostatně netajil tím, že by rád převlékl dres, případný úspěch či neúspěch ve dvojzápase s Bulhary v jeho smýšlení nemusí hrát zásadní roli. Nehledě na to, že při každém vstupu na trávník čelíte potenciální hrozbě zranění. A co hráči chtějí snad úplně nejméně, to je začátek nové štace na marodce. Z těchto důvodů by si Západočeši měli poradit už bez Ba Louy, kádr mají dostatečně široký, aby to zvládli.