Od zániku až do Evropy? Žilinu řídí miliardář, důraz na mládež i peníze

Přesně před 510 dny přestala Žilina existovat. Sedmnáct hráčů dostalo výpovědi, klub mířil do likvidace. Jenže nezanikl, vstal jako bájný Fénix z popela. A v play off Konferenční ligy se dnes postaví Jablonci s docela slušnou šancí na úspěch. Nikoli první ve své moderní historii.

Za vším hledej majitele. V případě Žiliny tedy stoprocentně. Svérázný miliardář Jozef Antošík vládne klubu tvrdou rukou a nebojí se ani nepopulárních rozhodnutí. To nejkontroverznější provedl na sklonku loňského března, kdy poslal klub do likvidace a sedmnácti hráčům áčka rozdal výpovědi.

Jako důvod drastického kroku uvedl nechuť fotbalistů souhlasit se snížením platů až o 80 procent ve chvíli, kdy slovenská liga byla kvůli covidové pandemii přerušena a klub přišel o veškeré příjmy. „Byl to blesk z čistého nebe, Filip dostal výpověď a okamžitě jsme řešili jeho budoucnost,“ vzpomíná David Nehoda, agenti Filipa Kaši, který posléze brzy s Miroslavem Káčerem podepsal coby volný hráč v Plzni.

„Navrhl jsem sociální a solidární princip. To znamená, že nejvíc se sebere těm nejlépe placeným. Někteří vydělávají třikrát víc než ředitel. Ti, co dostali výpovědi, dostanou plat v plné výši za měsíc březen a duben. Skromně se z toho dá žít dva roky,“ rýpnul si Antošík. „Možná mi budou jednou děkovat, že jsem je uvolnil zadarmo a takhle brzy. Mohou jít tam, kam by se za normálních okolností nedostali,“ dodal.

Tak se skutečně stalo. O Kašovi s Káčerem už řeč byla, gólman Dominik Holec podepsal Spartě, stoper Martin Králik zase Českým Budějovicím. „Filip si jednoznačně polepšil,“ souhlasí Nehoda. Proto ani neuvažoval o nějakých kompenzacích pro svého klienta poté, co klub likvidaci na poslední chvíli zrušil, aby si mohl podat žádost o profesionální licenci pro další ročník.

Od začátku šlo zkrátka o účelový a formální tah.

„Antošík se prostě chtěl zbavit starých hráčů, kteří mají vysoké smlouvy, ve chvíli, kdy trh úplně stál, a nebylo jisté, že za ně něco dostane. A teď se mu to vyplácí, Žilina hraje dobrý fotbal a má kopec mladých hráčů, na kterých může vydělat,“ říká nejmenovaný funkcionář slovenského klubu.

„Situace tehdy byla složitá, tohle byla jednodušší cesta. Antošík se k hráčům zachoval fér v tom, že je pustil zadarmo. Je to ekonomicky i fotbalově nejvyspělejší majitel fotbalového klubu na Slovensku, Žilina je taky snad jako jediná v černých číslech,“ dodává insider.

Důrazem na vyrovnané a střízlivé hospodaření připomíná Antošík libereckého bosse Ludvíka Karla. Finanční stránka jako by pro něj byla vždy důležitější než sportovní, což nedávno znovu potvrdil uvolněním záložníka Jana Bernáta na hostování do druholigového belgického Westerlo před třetím předkolem Konferenční ligy. To fanoušci nesli hodně těžce, jenže Žilina postoupila přes Kostanaj s přehledem i bez Bernáta. A teď si to rozdá o 75 milionů korun s Jabloncem.

SOUPEŘ V DATECH • Žilina má věkový průměr 20,7 let – nejnižší ve slovenské lize.

• V této sezoně bylo 38 z 68 jejích střel v lize zpoza vápna.

• Její hráči měli 148 pokusů o driblink (2. nejvyšší počet v lize).

• Její hráči vykazují nejvíce přihrávek na zápas (556) na Slovensku.

Zdroj: Wyscout

Sedminásobný mistr Slovenska hrál i základní skupinu Ligy mistrů, ještě větší respekt má jako líheň talentů, které pravidelně prodává do nejlepších lig. Jen pro představu – za Milana Škriniara dostala od Sampdorie 5,2 milionu eur, za Lászla Benese od Mönchengladbachu 5 milionů eur, za Róberta Boženíka od Feyenoordu 4 miliony eur a za Dávida Hancka od Fiorentiny 3,8 milionu eur.

„Antošík je fanatik do výchovy mládeže, chodí na její zápasy a tréninky, všechny kluky zná jménem,“ líčí znalec zákulisí. Roční rozpočet akademie Šošonů, jak se klubu ze západního Slovenska říká, činí dvacet milionů korun. Tak velkoryse si v tuzemsku počínají pouze pražská „S“.

Zatímco v minulosti sázel Antošík na zahraniční trenéry, mezi kterými byli i Češi Leoš Kalvoda, František Komňacký, Pavel Vrba či Pavel Hapal, nyní tým vede třiačtyřicetiletý Pavol Staňo, který povýšil od rezervy. Antošík si tedy nevychovává jen hráče, ale už i trenéry. Staňo zcela automaticky navázal na práci Adriana Guľy, který ve všech věkových kategoriích stanovil jasnou koncepci, i proto je tedy přechod odchovanců do profesionálního fotbalu hladší než jinde.

Nejstarším hráčem na soupisce je momentálně zraněný kapitán Jakub Paur, kterému je devětadvacet. Zbytek kádru se pohybuje v rozpětí 18–24 let, věkový průměr základní jedenáctky v odvetě třetího předkola s Tobolem Kostanaj činil těžko uvěřitelných 21,5 let. Jen pro srovnání, Jablonec na Celtiku nasadil tým s věkovým průměrem 28,5 let.

Půjde tedy o střet dvou naprosto odlišných filozofií.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou