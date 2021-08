ONLINE: Plzeň - CSKA Sofia 1:0. Trefil se Havel, za Hruškou zvonila tyč

Co bude dál s Michalem Hlavatým? • Dominik Bakeš (Sport)

Jhon Mosquera hlavičkuje v utkání play off Konferenční ligy proti CSKA Sofie • Dominik Bakeš (Sport)

Milan Havel doklepl do branky míč z malého vápna, Plzeň rychle vedla • ČTK / Miroslav Chaloupka

Přešla přes běloruský Brest a po velkém boji i přes velšské TNS. Teď Plzeň potřebuje udělat poslední krok do skupiny Konferenční ligy. V play off ji čeká CSKA Sofia, třetí tým bulharské ligy z minulé sezony. Vytvoří si Viktoria na svém stadionu dobrou pozici do odvety? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz, výkop je v 19.00!