Mosquerova (a Bílkova) evropská síla. Plzeň nakopla posila s důvěrou

Potřebuje čas a hlavně důvěru trenéra. Když obojí od svého zaměstnavatele dostane a nastartuje motory, stojí to za to. Jhon Mosquera odehrál proti CSKA Sofia v play off o Konferenční ligu (2:0) báječné představení. Konečně plzeňské Viktorii ukázal, co v kolumbijském křídelníkovi dřímá. Vstřelil branku, napálil břevno. Trenér Michal Bílek si může mnout ruce, že letní posilu podržel, ačkoliv jeho dosavadní výkony byly, mírně řečeno, hodně kolísavé.