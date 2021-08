Rada: Na náskok nesmíme myslet. Žilina věří ve výhru, obrat zázrakem

Zatímco „šošoni“ před týdnem vyrazili na válečnou výpravu do Jablonce vlakem, Radovi svěřenci se ve středu pohodlně přenesli na Slovensko vzduchem. Za hodinu a deset minut byli na místě, večer už na umělé trávě stadionu pod Dubňom trénovali. „Asi byl protivítr. Bývá to rychlejší, tak pětapadesát minut,“ glosoval kouč Petr Rada s úsměvem přelet přes hranice.

Po výsledku 5:1 je v jabloneckém táboře pohoda. Všichni marodi, kteří vynechali víkendovou partii se Slováckem (1:1), jsou připraveni do odvety. Formální, pohodové? To před trenérem neříkejte nahlas. „Nesmíme myslet na to, že máme náskok. To by nás mohlo mrzet. Čeká nás těžkých devadesát minut,“ zdůraznil Rada.

K soupeři má zdravý respekt. „Žilina hrála i u nás kvalitní fotbal. S tak mladým týmem vede slovenskou ligu, musím smeknout,“ doplnil kouč, jenž má z vlastní kariéry hromadu vzpomínek na bitvy se slovenskými celky. Když se řekne Žilina, vybaví si jména jako Kinier, bratři Tománkové. „Největší personou je tady asi Standa Griga,“ poznamenal Rada. „To už je pravěk. Pamatuji si ještě starý stadion s diváky na stání a s normální trávou. Teď je umělá, taková je doba,“ pokrčil rameny milovník tradiční fotbalové kultury.

Domácí po výprasku na severu Čech o postupu logicky nemluví. Věří si však na výhru. A doufají v zázrak. „Je těžké hledat nějaká moudrá slova, jak to provést,“ pousmál se kouč Pavol Staňo k ambicím na skupinu Konferenční ligy.

Nepochybuje však, že jeho tým předvede lepší výkon než před týdnem. „Všechny statistiky, kromě střel a gólů, byly vyrovnané. Dokázali jsme si, že s Jabloncem můžeme hrát. Soupeř byl však jednoznačně efektivnější. Musíme mu vnutit svůj styl hry a dát první gól. Uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal Staňo, jenž vítá návrat kapitána Jakuba Poura.

Ten je v devětadvaceti letech veteránem mladičkého výběru, který vede po pěti kolech slovenskou ligu se čtyřmi výhrami a jednou porážkou. Naposledy zmuchlal Senici 3:0. „Budeme úplně jinak nachystaní v hlavě a také náš výkon bude diametrálně odlišný,“ ujistil uzdravený záložník Pour.