Los Konferenční ligy: Slavia v prvním koši, Jablonec ve třetím. Co soupeři?

Ubong Ekpai poslal Slavii krásnou bombou do vedení • Dominik Bakeš (Sport)

Nově vzniklá Konferenční liga zná prvních 32 účastníků skupinové fáze. Mezi nimi jsou i dva čeští zástupci. Jablonec zvládl play off proti Žilině s parádním celkovým skóre 8:1. Slavia naopak bere třetí evropskou soutěž jako cenu útěchy, když přes Legii Varšava neprošla do Evropské ligy. Los prvního ročníku je na programu v pátek od 13 hodin, do jakých košů jsou tuzemské celky nasazené?