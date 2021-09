Střelec Pilař: Do reprezentace bych ještě rád nakoukl. Kluž jsou hračičky

V jeho případě platí příjemná přímá úměra – čím větší zápas, tím lepší výkon. I proti Kluži Václav Pilař potvrdil, že v úvodu sezony chytil fantastickou formu. Bez přehánění reprezentační. „Strašně si to užívám, přesun do Jablonce mi pomohl,“ přiznal autor vítězného gólu po vydařeném vstupu do Konferenční ligy.

Hrajete nyní v reprezentační formě?

„Podle mě to byl kolektivní výkon, já jsem byl jedním jeho článkem. Dál se na to těžko odpovídá. Ale mám vždycky vysoké cíle, takže bych ještě rád do reprezentace nakoukl. Neříkám, že ne.“

Jste teď v obrovské pohodě, že?

„Strašně si to užívám, přesun do Jablonce mi pomohl. Už minulou sezonu jsem se tady cítil dobře. Máme super partu, důvěra trenéra je samozřejmě taky důležitá. I když někdy mívám zdravotní problémy, cítím se moc dobře.“

Pomohlo vám, že jste vynechal nedělní zápas s Karvinou?

„Měl jsem drobnější zdravotní problém, takže mi to pomohlo. Jsem rád, že mi trenér dal s Karvinou volno. Mohl jsem se připravit a stoprocentně uzdravit na Kluž. Ale kdybychom prohráli, a já jsem hrál špatně, dívali bychom se na to jinak.“ (směje se)

Už v prvním poločase jste měli několik šancí jít do vedení. Nebáli jste se, že vás to bude nakonec mrzet?

„Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře, o přestávce jsme si říkali, že je škoda, že už dávno nevedeme. Ale i tak bylo důležité, že jsme dobře kombinovali a do šancí se dostávali. První poločas byl z naší strany výborný.“

Jak jste viděl situaci před klíčovým momentem – tedy vyloučením Maria Camory a penaltou?

„Hned jsem věděl, že to bude penalta, bylo to evidentní. Asistent rozhodčího to dobře viděl. Šli do deseti, tahle situace nám pomohla.“

Měl jste okamžitě jasno, že si penaltu vezmete?

„Ano. Jsme mezi určenými hráči a hned jsem chtěl na penaltu jít.“

Co vám běželo hlavou, když jste už na lavičce sledoval šanci Kluže v poslední minutě nastavení?

„Strašně jsem si přál, abychom to udrželi. Přicházely tam dlouhé auty, viděli jsme, že Kluž má nebezpečné standardní situace, takže jsem doufal, že nebudeme žádné vyrábět. V poslední minutě jsme měli trošku štěstí, tu poslední situaci jsme nezvládli dobře.“

Trenér Kluže Dan Petrescu přiznal, že tak agresivně jako Jablonec žádný tým v rumunské lize nehraje. Cítili jste na hřišti, že má soupeř z vás respekt?

„Viděli jsme zápas s Botosani, kdy Kluž prohrála. Hráli proti silovým hráčům, kteří to ukopali. Věděli jsme, že hra do těla jim nevoní, a říkali jsme si, že každý musí předvést zodpovědný výkon. Dorážet je, dostupovat, protože někdy jsou to hračičky. Právě tím jsme chtěli jejich techniku eliminovat.“