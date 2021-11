Čvančara: Na penaltu asi nejsme dost silný tým. Co řekl k reprezentaci?

Neurazil jste se, že při své současné formě jste nenastoupil v základní sestavě?

„V mých jednadvaceti letech nemám žádné právo na to, abych se urážel. Trenér mi dává často a pravidelně šanci, což si myslím mu vracím góly. Samozřejmě to pro mě malé překvapení bylo, když jsem dal Randers dvě branky, teď o víkendu jsem skóroval i proti Pardubicím, ale křivdu jsem rozhodně necítil. Naopak jsem si přál, abychom vyhráli a soustředil se pouze na svůj výkon.“

Nemrzí vás, že máte tolik žlutých karet?

„Tak samozřejmě mě to mrzí. Opět to byla karta za nic, ale ať se na mě nikdo nezlobí, tohle je prostě neskutečný. V Alkmaaru na mě byla jasná penalta, tady si hráč zahraje ve vápně jasně rukou… Evidentně nejsme dostatečně silný tým v Evropě, aby nám rozhodčí tyto sporné situace písknuli. I když za mě to sporné situace nejsou a opět nás to stálo body.“

S vaším příchodem na hřiště se výkon týmu úplně změnil, co jste si v duchu říkal, když jste střídal?

„Tak zaprvé děkuju a zadruhé jsem chtěl s výsledkem něco udělat. Na hřiště jsem šel s tím, že tam nechám sto procent. Doufal jsem, že nějak snížíme a druhý gól už dotlačíme.“

Šlo při gólu vůbec lépe načasovat výskok?

„Já jsem míč viděl celou dobu a mohl jsem výskok načasovat, takže mě obránce ani přeskoči nemohl.“

Cítíte se jako specialista na Randers?

„Ne, zatím ne (směje se). Kdybych dal ještě jeden, tak jo. Třeba bych si vzal tu penaltu.“

Jak vidíte postupové šance?

„Důležitý je, že jsme je nechali za námi, ale mohli jsme mít tři body, kdyby rozhodčí písknul podle mě jasnou penaltu. To mě štve. Měli jsme sice štěstí, že jsme vůbec srovnali a díky bohu za remízu, ale mohly to být tři body.“

Co s vámi dělá pozvánka do reprezentace?

„Asi nic. Úplně to nefeeluju (směje se). Teď jsem nadšený ze zápasu. Reprezentaci se mnou chce někdo řešit poněkolikáté, přitom já mám formu dobrou dlouhodobě, a kdyby ta pozvánka nepřišla ani teď, tak už nevím, kdy jindy. A to nemyslím nijak namyšleně.“