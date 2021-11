Trpišovský: Strhli jsme GPS, v závěru to byla hektika. Potěšili ho stopeři

Bylo to velmi těžké, v závěru hektické, ale nakonec úspěšné. Slavia gólem Jana Kuchty na startu druhého poločasu porazila Maccabi Haifa 1:0 a ve skupině Konferenční ligy se vyhoupla se šesti body na druhé místo. Postup má ve svých rukou. „Teď máme doma Feyenoord, pak jedeme do Berlína na Union. Bude to ještě hodně těžké,“ říkal po utkání spokojený trenér Jindřich Trpišovský. Spokojený nejen s výhrou, ale relativně i s výkonem.

Haifu jste porazili 1:0. Jak hodnotíte předvedenou hru?

„Byl to dobrý zápas, nahoru dolů, spousta brejkových situací. Na můj vkus mohlo být ještě víc šancí, hlavně na naší straně. Nicméně dobře jsme do zápasu vstoupili, chvilku jsme si zvykali na jiné rozestavení Maccabi, pak se ale náš výkon zlepšoval. Bohužel jsme zazdili spoustu věcí, ze kterých jsme mohli být nebezpeční, několikrát z pravé strany, ale také z levé. Pak jsme přežili jednu gólovku, byť ojedinělou. Do druhého poločasu jsme zase měli dobrý vstup, dali jsme gól. Nechtěli jsme se ale dostat do situace, že budeme jen bránit, naopak jsme chtěli jít za rozdílovým gólem. Proto jsme na hřiště dali druhého útočníka. Na konci to byla z naší strany hektika, bránící hráči byli všude možně po stadionu, ale a s netradičním pojetím na některých postech jsme to uhráli. Ne, nebyl to bezchybný výkon, ovšem všichni hráči odvedli velmi dobrou individuální práci. Možná jsme strhli GPS v naběhaných metrech nahoru dolů, posledních dvacet minut jsme střídali fantastické momenty s hororovými.“

Po sérii dvanácti zápasů s inkasovanou brankou si naopak hýčkáte šňůru tří duelů s nulou? Nakolik je to důležitý pro tým, případně pro oba stopery a gólmana?

„Nuly jsou samozřejmě důležité pro hráče. V některých fázích utkání jde naše výkonnost nahoru, aspoň v určitých prvcích. Pro Mandyho jsou tři nuly skvělé pro pocit, stejně tak pro stopery. Mám radost, že ubývají situace, kdy uděláme zkrat nebo fatální chybu. Když si soupeř vypracuje šanci, je to po dobré přihrávce nebo kombinaci. Naše výkony půjdou postupem času ještě nahoru. Už teď jsem šťastný za kluky, mám na mysli oba stopery, jak hrají. Co ve čtvrtek řešili za situace, tak za to mají moji obrovskou poklonu. Kdybychom v létě tušili, s jakou obranou a gólmanem nastoupíme proti Plzni a Haifě, tak tomu nikdo nebude věřit. Je to neskutečný. Kluci se musí opřít sami o sebe. Jsou schopní ubránit situace jeden na jednoho, dva na dva, to je famózní. Přitom mají za sebou asi osm společných zápasů, všechno bez přípravy. Navíc to jsou cizinci, Taras se snaží mluvit hodně česky, Ousou zase umí jen anglicky, je to někdy znát v horší komunikaci. Ale parametry oba naznačují. Aiham hrál před dvěma měsíci druhou švédskou ligu, to je potřeba pořád připomínat.“

Haifě jste vrátili porážku 0:1 starou čtrnáct dnů. Jak nyní vidíte vyhlídky na postup?

„Dnešní vítězství je jednoznačně důležité. Na tabulku se obvykle moc nekoukám, kdybychom ale nevyhráli, tak jsme měli po šancích. Jsme ve hře, byť jsme tento zápas brali jako rehabilitaci za venkovní nepovedené utkání. Teď máme doma Feyenoord, pak jedeme do Berlína na Union. Bude to ještě hodně těžké.“

Chválil jste stopery, potěšil vás také Lukáš Masopust?

„Ano, mám z něj radost. Původně měl být na beku, protože jsme nevěděli, jak bude zdravotně vypadat Bah. Před Lukášem měl hrát Ekpai. Po uschopnění Baha jsme se rozhodovali, co s Lukášem, nakonec jsme na něj vsadili, i když jsme se vystavovali riziku, že nebudeme mít beka na střídání. Každopádně to byla správná volba. Maso podal po dlouhé době velice dobrý výkon, přiblížil se svému tradičnímu pojetí. A přiznám se, že dlouho jsem u něj neviděl situaci, jak nádherně vyvezl míč z těžké pozice ve středu pole.“

Původně byl v sestavě Nicolae Stanciu. Proč nakonec nehrál?

„Dvě hodiny před zápasem začal na pokoji zvracet, pak ho to přešlo. Od lékaře dostal prášek, vypadalo to dobře, ale hodinu a čtvrt před výkopem začal zvracet podruhé. Šlo o nějakou náhlou indispozici. Snad virózu, nebo něco z jídla. Na neděli proti Pardubicím by mohl být připravený.“